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Ultimo aggiornamento: 21:16

Campi Flegrei, terremoto magnitudo 4.7: il caos e i danni in strada. Il video da Pozzuoli

di Redazione Cronaca
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La scossa più forte da quando il bradisismo è tornato: magnitudo 4.7 a Pozzuoli, danni e quattro feriti lievi
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Si registrano quattro feriti lievi a causa della del terremoto di magnitudo 4.7, il più forte da quando il bradisismo è tornato farsi vivo nell’area flegrea, registrata in serata alle 19.46 a Pozzuoli e in tutto il Napoletano. I quattro hanno riportato ferite giudicate da codice giallo, e le loro condizioni di salute non preoccupano. Nel video gli istanti immediatamente successivi alla scossa.

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