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Ultimo aggiornamento: 22:03

Riecco Banda: l’attaccante del Lecce posta un video in palestra e rompe il silenzio

di Redazione Sport
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Dal 12 luglio il club lo aspetta in Italia. La vicenda, con il passare dei giorni, ha assunto contorni più delicati, ma nelle ultime ore si è aperto un canale di dialogo
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Lameck Banda sta bene. Dopo giorni di apprensione e di silenzio attorno alla situazione dell’attaccante zambiano, arrivano rassicurazioni sulle sue condizioni: il calciatore si trova ancora in Zambia ed è in buono stato di salute. A confermarlo è stato anche lo stesso giocatore, che nelle ultime ore ha pubblicato alcune stories sul proprio profilo Instagram mentre si allenava in palestra. Resta però ancora da chiarire il futuro dell’esterno offensivo del Lecce, che il 12 luglio non è rientrato in Italia per aggregarsi al gruppo di Eusebio Di Francesco nel ritiro precampionato di Bad Loipersdorf. In un primo momento l’assenza era stata ricondotta a problematiche logistiche e burocratiche che avrebbero impedito il viaggio dallo Zambia.

La vicenda, con il passare dei giorni, ha assunto contorni più delicatitanto che lo stesso direttore sportivo Trinchera si era detto “preoccupato – ma nelle ultime ore si è aperto un canale di dialogo per cercare di comprendere meglio la situazione e individuare una possibile soluzione. Il club salentino sta lavorando per chiarire le motivazioni personali che hanno portato Banda a rimanere in Zambia e valutare i prossimi passi, pensando anche a un eventuale risarcimento. Il futuro del classe 2001 resta dunque da definire. Banda è legato al Lecce da un contratto in scadenza nel giugno 2027 e la società salentina continua a monitorare l’evolversi della vicenda.

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