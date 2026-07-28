Banda è sparito da due settimane, non risponde al telefono: “L’hanno visto in aeroporto”. Il Lecce infuriato: “Mai capitato”

L'attaccante zambiano, protagonista della salvezza con 5 gol e 4 assist, ha fatto perdere le proprie tracce ormai dai primi di luglio. Sticchi Damiani: "spero non ci siano per lui cose più gravi di cui non abbiamo conoscenza”

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Lameck Banda è sparito da circa due settimane. L’esterno del Lecce doveva rispondere alla convocazione del Lecce il 12 luglio per le visite mediche, ma non lo ha fatto. Poi non si è presentato per partire il 15 luglio per il ritiro in Austria, ha posticipato il suo arrivo per “questioni burocratiche“, ma non è ancora tornato. Il Lecce lo ha richiamato anche attraverso una nota ufficiale, ma senza successo. Nel frattempo, l’unica cosa che si sa è che il calciatore sia stato visto il 23 giugno all’aeroporto di Lusaka – precedentemente aveva anche postato un video mentre giocava in un campo sterrato in Zambia (rimosso dopo pochi minuti) – e che il suo esser sparito possa essere riconducibile a un presunto flirt con i sauditi dell’Al-Fateh.

L’esterno offensivo dei giallorossi, atteso il 15 luglio nel ritiro austriaco per mettersi a disposizione di Di Francesco, non si è presentato all’appuntamento con la squadra. Situazione che ha spinto il club salentino a mettere nero su bianco una nota, pubblicata sui canali ufficiali del club, che lascia intendere possibili risvolti disciplinari per l’atleta zambiano. “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda, già convocato per la ripresa delle attività sportive, nella giornata odierna, ha rappresentato l’ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno, fino ad oggi, impedito il rientro in Italia” si legge nella nota del club del presidente Sticchi Damiani. “La società – prosegue la nota – opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, che siano volte al corretto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il rapporto lavorativo in scadenza il 30 giugno 2027“.

“Se Banda tornerà? Sinceramente è un quesito che mi pongo anche io. Non mi è mai capitata questa situazione in 11 anni“, ha dichiarato il patron Saverio Sticchi Damiani alla presentazione di “5iamo gloriA” al Torneo dei Rioni di Carmiano. “Il giocatore ha fatto perdere le sue tracce, non mi è mai capitato, lo ripeto. Non so la finalità di quest’atteggiamento e spero non ci siano per lui cose più gravi di cui non abbiamo conoscenza”.

Protagonista nella passata stagione, Banda ha segnato 5 gol e 4 assist ha trascinato i giallorossi verso la salvezza. Stagione che gli ha permesso di fare il salto di qualità verso palcoscenici più ambiti o comunque stipendi più alti. Nel contratto di Banda, in scadenza il 30 giugno 2026, era prevista un’opzione unilaterale in favore del Lecce, che poteva prolungare l’accordo di un altro anno. Nei mesi scorsi, quando ancora Corvino era il direttore dell’area tecnica, i giallorossi avevano provato a trovare un accordo che andasse bene anche a Banda, ma senza mai riuscirci. Motivo per cui il Lecce ha deciso di attivare clausola per il prolungamento annuale. Un prolungamento unilaterale che evidentemente ha infastidito il calciatore, che nel frattempo ha ricevuto una proposta dall’Al-Fateh, in Arabia Saudita. Buona l’offerta economica per lui, meno per il club, che sarebbe disposto a trattare per accontentare gli scontenti. Prima però bisogna tornare a parlare con Banda, irreperibile da oltre due settimane.