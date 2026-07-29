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Scintille a In Onda (La7) tra Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo e fondatrice del movimento Spazio pubblico, e la giornalista di Domani Daniela Preziosi. Il dibattito è incentrato sullo strumento europeo Safe, il fondo della Ue da 150 miliardi di euro in prestiti agevolati a lungo termine, pensato per consentire ai Paesi membri di accelerare gli investimenti nella difesa tramite appalti congiunti per missili, munizioni e il rafforzamento dell’industria militare. Il governo italiano ieri ha annunciato di aver “prenotato” 14,9 miliardi, precisando poi che la cifra effettiva da utilizzare verrà decisa entro fine anno e potrebbe essere inferiore.

Picierno attacca subito gli ex alleati: “Nel ‘campo Lavrov’ si parla della volontà di avere la difesa comune europea e poi, quando c’è un piccolo primo passo che va in quella direzione, si fingono morti. Schlein non pervenuta, come al solito recita la parte che le viene meglio, cioè fingersi morta. Schlein tende ad assumere un po’ la formula gradita all’interlocutore. A Napoli, davanti alle parole inaccettabili e gravissime di Giuseppe Conte, lei è stata muta“.

Marianna Aprile interviene con ironia: “E che doveva fare, buttarlo giù dal palco?”. Luca Telese rincara: “Doveva aggredirlo a sassate?”.

Picierno non molla: “Schlein assume la forma gradita all’interlocutore, che non è proprio una grande prova di leadership“.

Preziosi replica a stretto giro: “Intanto è la leader di un partito al 20%. Io trovo molto ingeneroso quello che hai detto sul “campo Lavrov”. Dall’altra parte c’è un Salvini che ha preso i soldi da un partito russo. Quello sarebbe, nel caso, il ‘campo Lavrov'”.

Picierno risponde che “le posizioni di Conte non sono molto diverse da quelle di Salvini”. Preziosi ribatte: “No, invece sono molto diverse”.

Si passa al Safe. Preziosi sintetizza la posizione dei dem: “Il Pd, anche se pensa che non bisogna aumentare la spesa per le armi, ritiene che sia normale prendere quello strumento, ma non lo userebbe”.

Picierno obietta: “Schlein non ha mai detto questo”.

“Ma senti, chiamala, non so come dirtelo – replica la giornalista – non è che Schlein ti deve rispondere a tutte le cose. Io capisco che anche tu sei in campagna elettorale“.

E aggiunge: “È chiaro che Conte ha un’altra posizione in Europa, ma è altrettanto chiara una cosa: qual è il desiderio? Spingere quel partito e il suo elettorato nelle braccia degli anti-europeisti? Io penso che la funzione della politica sia esattamente quella di includere e portare a casa questo risultato. Quelli che vogliono stare al 2% invece preferiscono litigare con gli altri“.

Aprile chiede a Picierno con chi si schiererebbe tra il centrodesta e il centrosinistra.

“Non vedo grandi differenze tra i due schieramenti sulla politica europea e internazionale – risponde l’ex esponente del Pd – Di Conte nemmeno parlo: le sue posizioni sono filoputiniane e sono esattamente identiche a quelle di Vannacci, tanto che al Parlamento europeo votano stabilmente allo stesso modo”.

Telese obietta: “Sono contro la guerra, non necessariamente filoputiniani”.

Preziosi incalza: “Quindi siccome Fratelli d’Italia ha votato su alcune questioni come il Pd, sono due partiti uguali?“.

Picierno insiste: “Conte dice le stesse cose che dice Vannacci”.

La giornalista ribadisce che non è vero, ma l’europarlamentare è irremovibile ed estende l’accusa a tutta l’alleanza di centrosinistra: “Quel campo, che Daniela Preziosi si rinzela quando lo chiamo “campo Lavrov”, oggi purtroppo ha le stesse posizioni di Vannacci“.

Preziosi taglia corto: “Sei inascoltabile”.