La richiesta del Psg è sempre di 50 milioni: il club bianconero vuole provare a strapparlo alle migliori condizioni, ma ora o mai più. Sono ore decisive

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Ora o mai più. Ma questa volta, veramente. Dopo un inseguimento di praticamente due anni, la Juventus ha deciso di darsi una scadenza per Kolo Muani, che vuole i bianconeri ma che ancora non sa se in bianconero potrà tornare. Il motivo è semplice: i 50 milioni richiesti dal Psg. Troppi, per le casse piemontesi gravate da una serie di giocatori che ha necessità di piazzare ma che ancora a piazzare non riesce.

E così, oggi, Kolo Muani non è mai stato così vicino al ritorno alla Juventus. Ma, paradossalmente, non è mai nemmeno stato così lontano. Perché nelle stanze bianconere si sta decidendo se fare l’affondo finale o lasciar cadere tutto. Definitivamente e senza possibilità di ritorno (salvo clamorosi colpi di scena: una formula che usano più i giornalisti che raccontano il mercato ma che in questo caso ha senso di essere adottata).

Già in mattinata, l’ad Carnevali si è messo al lavoro per provare a riformulare una proposta che tra parte fissa e bonus possa avvicinarsi ai desiderata francesi, forte di un accordo con il giocatore raggiunto ormai da tempo: “Spero manchi poco”, ha dichiarato a Sky Sport. Le ore sono frenetiche perché Spalletti non può più aspettare e ha bisogno di un attaccante di movimento da inserire nel suo scacchiere. Che, in futuro, potrebbe comprendere anche una punta di peso come Pellegrino o il mai sopito Vlahovic, che ancora aspetta l’offerta giusta per tornare a essere un giocatore sotto contratto con un club. La Juve, per lui, la porta non l’ha mai chiusa. Ma intanto, deve decidere se farlo per Kolo Muani. Ora o mai più.