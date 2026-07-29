Il nuovo commissario tecnico dell'Italia è tornato sulla panchina azzurra dopo l'addio del 2023, quando scappò per i soldi dell'Arabia Saudita: "Le critiche ci sono e ci saranno sempre"

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“Ha il desiderio di cancellare la delusione per queste tre mancate qualificazioni. E c’è anche un altro fattore“. A parlare è Andrea Mancini, attuale direttore sportivo del Cesena e figlio di Roberto, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana scelto da Giovanni Malagò dopo il caso Andrea Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Mancini è tornato sulla panchina azzurra dopo l’addio del 2023, quando scappò per i soldi dell’Arabia Saudita, Nazionale di cui diventò ct a distanza di meno di un mese dalle dimissioni dalla panchina dell’Italia. “Vuole ripulire l’immagine del suo addio all’Italia”, ha spiegato il figlio Andrea a il Corriere della Sera.

Una scelta che fece e fa discutere tanto, come testimoniano le tante critiche ricevute tre anni fa e che oggi non si sono ancora placate: “Quelle ci sono e ci saranno sempre. Fanno parte di questo mondo e devi accettarle facendo questo lavoro. Nella vita e nel calcio non si può piacere a tutti. Alla fine sarà il campo a parlare, è l’unico e vero giudice di questo sport”, ha proseguito il figlio. Oggi è prevista la conferenza stampa di presentazione di Mancini insieme a Claudio Ranieri, che è il nuovo direttore tecnico e del Club Italia scelto da Malagò. Tutto arrivato in maniera abbastanza rapida, anche se Mancini era il prescelto di Malagò sin dalla sua elezione, prima dell’arrivo di Maldini e Leonardo: “In realtà l’abbiamo saputo solo ieri. La direzione sembrava un’altra. Poi nel fine settimana è cambiato tutto e le possibilità sono aumentate. Con l’annuncio di Malagò è arrivata la certezza”.

Roberto Mancini è una scelta che ha diviso sia l’opinione pubblica, sia le varie leghe, considerando che il candidato della Lega Serie A era Antonio Conte e per questo i club oggi sono delusi. Mancini è il profilo scelto per risollevare le sorti del calcio italiano, che manca la qualificazione ai Mondiali ormai da tre edizioni consecutive: “Ma bisogna fare attenzione a una cosa: una sola persona non può cambiare le sorti dell’intero calcio italiano. Penso che la questione sia piuttosto un’altra. Bisogna impegnarsi per creare un percorso, dare forma a un’idea in cui si mettano di nuovo i giovani italiani al centro del sistema. Bisogna tornare a investire sui settori giovanili e a coltivare il talento. Dobbiamo riallinearci alla direzione che il calcio mondiale ha preso da tempo”, ha spiegato Andrea Mancini, parlando comunque di cose note da tempo e mai messe in atto,

Per Mancini però adesso c’è una nuova missione dopo la vittoria dell’Europeo 2021: “Fare nuovamente innamorare il popolo italiano della Nazionale dopo i tre Mondiali saltati. L’Italia merita di stare con le squadre più forti e tornare a provare certe emozioni. Insomma, dovrà riportare quella magia che aveva creato con il percorso e la vittoria dell’Europeo. Vuole vincere il Mondiale. Ha questa idea da sempre, ce l’ha sempre ripetuto”. Prima, però, bisogna tornare a giocarli.