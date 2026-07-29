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L’Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro Wildberries, il cosiddetto “Amazon russo”, accusato di aiutare le forze di Mosca nascondendo componenti di armi favorendo l’esercito. Kiev ha colpito ripetutamente nelle ultime settimane i centri logistici del gigante dell’e-commerce. Mercoledì mattina è toccato a un centro nella regione di Ryazan, cinque giorni fa ne era stato centrato un altro a San Pietroburgo.

Nella stessa area geografica, l’Ucraina ha attaccato in profondità anche una delle più grandi raffinerie di petrolio del Paese. Il governatore della regione di Ryazan Pavel Malkov ha dichiarato che i detriti dei droni hanno innescato incendi in diversi impianti industriali, causando il ricovero in ospedale di sei persone con ferite non gravi. Filmati analizzati dall’agenzia di stampa indipendente russa Astra indicano che uno dei principali obiettivi era un centro di smistamento di Wildberries nel Parco Industriale di Ryazan, vicino al villaggio di Tyushevo. Wildberries ha successivamente confermato di aver evacuato il personale dalla struttura e di averne limitato l’accesso in seguito all’attacco.

Altrove, le autorità della regione russa di Rostov hanno affermato che l’Ucraina ha colpito la città di Taganrog durante la notte. Il governatore regionale Yury Slyusar ha dichiarato che una donna è rimasta uccisa e un uomo ferito dopo che detriti di quello che ha descritto come un missile hanno colpito un condominio residenziale. I residenti sono stati evacuati, mentre il sindaco di Taganrog, Svetlana Kambulova, ha affermato che diverse case private e proprietà commerciali sono state danneggiate.