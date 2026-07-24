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Ultimo aggiornamento: 17:30

Droni ucraini contro l'”Amazon russa” a San Pietroburgo: “Nei magazzini componenti per l’esercito”

di Redazione Esteri
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È la terza volta in sei giorni che vengono colpiti i magazzini del gigante dell'e-commerce Wildberries
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Un’enorme colonna di fumo si alza sulla città di San Pietroburgo. Per la terza volta in sei giorni i droni ucraini hanno colpito i magazzini del gigante russo dell’e-commerce Wildberries, provocando un vasto incendio.

Kiev ha ripetutamente preso di mira le strutture dell'”Amazon russa”, accusata di immagazzinare componenti per droni militari e di fornire supporto all’esercito russo. Secondo quanto riferito dalle autorità e dall’azienda, i droni hanno provocato un incendio che ha sprigionato colonne di fumo su San Pietroburgo. Tre persone sono rimaste ferite nell’attacco e circa 50 voli hanno subito ritardi all’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo.

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