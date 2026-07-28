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Dunque, alla fine di questa infinita e imbarazzante telenovela l’Italia ha il suo nuovo ct: è Roberto Mancini. Nuovo si fa per dire, perché Mancini commissario tecnico lo è già stato: ha vinto un Europeo nel 2021, detiene il primato azzurro di imbattibilità (37 risultati utili consecutivi) e ha firmato la seconda clamorosa mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. La sua ultima partita fu la vittoria per 3 a 2 contro l’Olanda nella finale che valeva il terzo posto in Nations League. Era il 18 giugno 2023: poi, ad agosto, ci fu la rottura con Gravina e la fuga in Arabia Saudita. Ora la storia azzurra di Mancini ricomincia proprio dalla Nations League: il secondo debutto sulla panchina della Nazionale è fissato per venerdì 25 settembre allo stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, arrivato fino ai quarti di finale ai recenti Mondiali.

Mancini avrà a disposizione la nuova “maxi sosta” tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre per dare l’avvio al suo secondo ciclo a Coverciano: dovrà preparare quattro sfide consecutive valide tutte appunto per la Nations League. Dopo il Belgio, ci sarà in trasferta la Turchia di Vincenzo Montella, suo ex compagno di gol alla Sampdoria. Poi ecco il primo test da brividi: il 2 ottobre allo Stade de France la sfida ai Blues del neo-ct Zinedine Zidane, accolto in patria con molto più entusiasmo rispetto a Mancini e pronto a prendersi la sua prima rivincita sull’Italia: “Particolare la partita con l’Italia, sì, perché ho giocato lì, conosco tante persone, perché parlo italiano…”, ha detto Zidane presentandosi ai francesi. Il ricordo della finale del 2006 è ancora vivo: “È da un po’ di tempo che preparo i primi quattro match, compreso quello contro l’Italia“.

Per Mancini invece la preparazione inizia ora. L’ultimo dei primi quattro match lo vedrà affrontare di nuovo la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Poi saluterà il gruppo azzurro in attesa della seconda sosta Nazionali, prevista a metà novembre: lì si chiuderà il girone di Nations League con le sfide in casa con la Francia e in trasferta contro il Belgio. Terminato questo ciclo, la nuova Italia di Mancini dovrà cominciare a ingranare sul serio: il 6 dicembre a Belfast, in Irlanda del Nord, si terrà il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei 2028. Le squadre saranno suddivise in 12 gironi da quattro o cinque nazionali, che si sfideranno in gare di andata e ritorno: le sfide si giocheranno tra marzo e novembre 2027.

Il calendario della nuova Italia di Mancini

ITALIA-BELGIO Nations League

Venerdì 25 settembre 2026 ore 20:45 – Stadio Olimpico (Roma)

TURCHIA-ITALIA Nations League

Lunedì 28 settembre 2026 ore 20:45 – Ataturk Spor Kompleksi (Bursa)

FRANCIA-ITALIA Nations League

Venerdì 2 ottobre 2026 ore 20:45 – Stade de France (Saint-Denis)

ITALIA-TURCHIA Nations League

Lunedì 5 ottobre 2026 ore 20:45 – Stadio Renato Dall’Ara (Bologna)

ITALIA-FRANCIA Nations League

Giovedì 12 novembre 2026 ore 20:45 – Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

BELGIO-ITALIA Nations League

Domenica 15 novembre 2026 ore 20:45 – Stadio Re Baldovino (Bruxelles)