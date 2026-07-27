Le autorità italiane scoprono Fonbet solo con il caso Pirlo: da oggi oscurati i siti del portale di scommesse russo

Il bookmaker di Mosca non ha le concessioni per operare in Italia: il provvedimento dell'Adm però è arrivato solo dopo la polemica sul potenziale ct. Che ora rischia anche una denuncia, nel caso di attività promozionali rivolte al pubblico italiano

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Il contratto di sponsorizzazione tra Andrea Pirlo e Fonbet, la principale società di scommesse in Russia, ha scatenato un polverone mediatico tale da portare al fallimento della candidatura a commissario tecnico della Nazionale italiana. Tutti indignati, da Picierno a Calenda fino alla stampa sportiva e al mondo del calcio (che con l’azzardo continuano a lucrare, aggirando i vari divieti). Poi però si scopre che fino a ieri il portale russo era liberamente accessibile anche in Italia. Ci è voluto il caso Pirlo per far “scoprire“ Fonbet alle autorità nazionali. Da oggi, lunedì 27 luglio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo ha inserito nella sua black list, oscurando tutti i domini Fonbet.com, Fonbet.info e Fonbetpoker.com, inseriti nell’ultimo aggiornamento dell’elenco dei siti di gioco online non autorizzati alla raccolta in Italia. Alla buon ora.

Il provvedimento dell’Adm ha disposto l’oscuramento di 293 nuovi siti internet, portando a 12.448 il numero complessivo dei domini inibiti. Dalle verifiche effettuate, Fonbet.info e Fonbetpoker.com risultano già inibiti. Diversa – secondo quanto segnala Agimeg – almeno per il momento, la situazione del dominio principale: provando a collegarsi a Fonbet.com, l’utente viene automaticamente trasferito su Fonbet001.com, indirizzo che non compare nell’elenco pubblicato dall’Adm. Il passaggio da Fonbet.com a Fonbet001.com avviene attraverso un redirect automatico. In sostanza, il dominio inserito nella black list conduce già verso un nuovo indirizzo, consentendo agli utenti di raggiungere la piattaforma nonostante il provvedimento di oscuramento. Si tratta di una modalità già utilizzata da diversi operatori senza concessione italiana: una volta individuato e inserito un dominio nell’elenco Adm, il traffico viene spostato verso un indirizzo alternativo, spesso caratterizzato dall’aggiunta di un numero o da una variazione minima del nome originario. Questo problema potrebbe però essere momentaneo e superato non appena il sito Fonbet.com sarà inibito su tutti i server.