Per l'Italia è il primo titolo nella competizione cinese: è anche la 125esima medaglia d'oro nella storia iridata, a un secolo esatto di distanza dalla prima vittoria di Giorgio Chiavacci nel 1926

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Oro e argento. È un’Italia dominante quella del fioretto individuale femminile ai Mondiali di scherma a Hong Kong, in corso sulle pedane della Asia-World Arena. A trionfare in finale è stata Martina Favaretto, che in un atto conclusivo tutto azzurro, ha sconfitto per 15-7 Arianna Errigo, medaglia d’argento. La 24enne padovana è subito scoppiata in lacrime in preda all’emozione dopo il successo e ha abbracciato Arianna Errigo. Per l’Italscherma è il primo titolo iridato nella competizione cinese e il quinto podio complessivo (oltre ad Errigo, hanno conquistato l’argento Giulia Rizzi e Davide Di Veroli nella spada e Filippo Macchi nel fioretto).

Questa è anche la 125esima medaglia d’oro nella storia dei Mondiali, a un secolo esatto di distanza dalla prima vittoria di Giorgio Chiavacci (fioretto maschile) a Budapest nel 1926. Nel complesso, con questi due podi, il fioretto femminile azzurre sale a quota 98 medaglie iridate. Dopo due bronzi individuali, quello di Milano 2023 e Tbilisi 2025, Favaretto – che si è presentata da numero 1 del tabellone – ha conquistato il suo primo titolo mondiale assoluto dopo i due a squadre conquistati a Il Cairo nel 2022 e a Milano nel 2023.

La 24enne fiorettista di Camposampiero, portacolori delle Fiamme Oro, ha superato la ‘maestra’, Arianna Errigo, 38 anni di Monza, atleta dei Carabinieri all’undicesima medaglia iridata individuale (oro nel 2013 e 2014), 24esima totale. In semifinale Favaretto aveva sconfitto la giapponese Yuka Ueno per 14 a 11 mentre Errigo l’ucraina Alina Poloziuk 15 a 7. Devastante il percorso di gara di Martina Favaretto fino alla “zona podio”: nel primo turno vittoria per 15-5 sulla britannica Tsang, poi un ancor più netto 15-4 sulla russa Mamedova.

Stessa musica negli ottavi, vinti ancora con il punteggio di 15-4 sulla canadese Guo. Nel match che valeva la medaglia, la 24enne delle Fiamme Oro non ha fatto sconti a Nadia Hayes, altra portacolori del Canada, superata 15-11. La splendida cavalcata dell’allieva del maestro Mauro Numa, seguita a fondo pedana dal CT Simone Vanni, è proseguita con il successo per 14-11 in una combattuta semifinale contro la giapponese Yuka Ueno e poi con la vittoria nella finale tutta italiana contro Arianna Errigo. Le donne azzurre del fioretto torneranno in pedana giovedì, nell’ultima giornata di questi Mondiali di Hong Kong, per la prova a squadre che vede ovviamente l’Italia grandissima favorita per conquistare l’oro. Le principali avversarie saranno Stati Uniti, Francia e Giappone.