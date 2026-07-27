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Ultimo aggiornamento: 15:34

Lutto per Luciano Spalletti: è morta la madre Ilva. Quando rispose agli insulti al tecnico: “Il calcio così diventa una citrullata”

di Redazione Sport
Il cordoglio della Juventus e il messaggio del Napoli. La madre del tecnico aveva 93 anni e viveva a Spicchio‑Sovigliana, frazione di Empoli
Lutto per Luciano Spalletti: è morta la madre Ilva. Quando rispose agli insulti al tecnico: “Il calcio così diventa una citrullata”
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Grave lutto per Luciano Spalletti: è morta a 93 anni la signora Ilva, madre dell’attuale allenatore della Juventus. Viveva a Spicchio‑Sovigliana, frazione di Empoli: “La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva”, ha scritto il club bianconero in una nota. Anche il Napoli, club con cui Spalletti ha vinto lo scudetto, ha voluto mandare le sue condoglianze: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva”.

Spalletti più volte aveva citato la madre Ilva nei suoi racconti e nelle sue conferenze stampa. Celebre l’aneddoto della bandiera cucita in occasione di Italia-Germania 4-3: “A 11 anni chiesi a mia mamma di cucire una bandiera gigante. C’era il Mondiale in Messico, le mamme cucivano in casa e andai a chiedere alla mia di fare una bandiera dell’Italia più grande possibile per festeggiare”. Spalletti all’epoca era ct dell’Italia e sperava di riportare simbolicamente quella bandiera a sventolare durante i Mondiali. Andò male.

Un altro episodio invece porta al 2022, agli anni di Spalletti alla guida del Napoli, che dopo una partita al Franchi si lamentò degli insulti dei tifosi della Fiorentina che tiravano in ballo proprio la mamma: Con i bambini a due metri che li guardano urlano ‘la tu’ mamma, la tu’ mamma’”. La signora Ilva fu contatta da La Nazione per commentare quelle parole e disse: “Non si deve fare e basta, in nessuno stadio. Il calcio deve essere un divertimento, così diventa una citrullata“.

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