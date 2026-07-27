Morto il 18enne Sami Said, giovane promessa del Trento: “Incidente in Marocco”

A comunicarlo è stato lo stesso club di Serie C con una nota ufficiale: "Ha fatto parte della famiglia gialloblù, condividendo un percorso di crescita sportiva e umana che resterà nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo"

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Lutto improvviso in casa Trento calcio: a soli 18 anni è morto Sami Said, giovane promessa del settore giovanile che ha svolto tutto il percorso calcistico all’interno del club gialloblu. A comunicarlo è stato proprio il club trentino di Serie C, con una nota ufficiale: “A.C. Trento 1921 apprende con profondo dolore la tragica scomparsa di Sami Said, calciatore del Settore Giovanile gialloblù, venuto a mancare all’età di 18 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto in Marocco“, si legge all’interno del comunicato del club.

La notizia è arrivata proprio mentre la prima squadra ha ultimato il ritiro in Masen di Giovo (Val di Cembra) dal 14 luglio al 25 luglio. “Sami ha fatto parte della famiglia gialloblù, condividendo con compagni, allenatori e dirigenti un percorso di crescita sportiva e umana che resterà nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Di fronte a una simile tragedia, ogni parola diventa superflua. Resta soltanto un immenso senso di vuoto“, continua il club di Serie C all’interno della propria nota ufficiale.

Il presidente, i dirigenti, i tecnici, i compagni di squadra e tutti i collaboratori del settore giovanile hanno voluto stringersi attorno ai familiari e agli amici del ragazzo, esprimendo la propria partecipazione al lutto, con la nota che si conclude: “Il presidente, la dirigenza, i compagni di squadra, i collaboratori del settore giovanile e tutta A.C. Trento 1921 si stringono con profondo affetto attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Sami, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze“.

Credit foto: actrento.com