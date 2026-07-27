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Brucia ancora il Gargano, con le fiamme a ridosso delle spiagge e la memoria, inevitabilmente, alle drammatiche immagini del tragico rogo del 2007. E come allora centinaia di turisti terrorizzati sono stati evacuati sulle barche.

Proprio nello stesso tratto di zona costiera, a Peschici, ieri mattina l’inferno di fuoco è divampato distruggendo intere porzioni di territorio. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono dapprima propagate in una località rurale, Pile Fraballe, dove sono andati in fumo ettari di macchia mediterranea e pini d’Aleppo, per poi scendere a valle verso la costa, da Difesa di Manaccora fino a baia Zaiana, e seminare il panico tra i turisti dei tantissimi camping dislocati lungo la fascia costiera tra Peschici e Vieste.