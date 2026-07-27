Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 18:16

Cdm su caro benzina e acciaierie di Taranto, la diretta della conferenza stampa da Palazzo Chigi

di Redazione Politica
Icona dei commenti (2)
Icona dei commenti Commenti

La conferenza stampa del governo dopo il consiglio dei ministri: all’ordine del giorno, tra le altre cose, il decreto per la riduzione delle accise sui carburanti e il decreto sull’Ex Ilva.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione