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“Una follia, è una proposta che fa pensare al Far West“. Così Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, definisce a In Onda (La7) il disegno di legge della Lega sull’estensione della legittima difesa. Si tratta di una proposta depositata in Senato dal leghista Claudio Borghi dopo la condanna del gioielliere Mario Roggero. Il disegno di legge modifica l’articolo 52 del codice penale e stabilisce che, in caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione messa in atto nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile. E lo è indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Gratteri boccia senza mezzi termini il ddl leghista: “Se io giustifico anche l’inseguimento fuori dalla gioielleria per quasi cento metri e l’uccisione alle spalle di quei tre delinquenti, e se ritengo tutto questo come legittima difesa, allora non c’è più bisogno dei tribunali e delle forze dell’ordine. Andiamo tutti a casa, così risparmiamo soldi e torniamo al Far West”.

Il magistrato commenta poi la polemica scoppiata tra il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Durante un convegno, de Lucia ha dichiarato che “le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato”, che esistono “call conference tra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è in un altro carcere” e che “il controllo dei penitenziari appartiene solo alle organizzazioni criminali”. Nordio ha replicato duramente: “È de Lucia che ha perso il controllo di sé stesso. È di una gravità inaudita che un procuratore offenda l’intero corpo della polizia penitenziaria”. Il procuratore di Napoli si schiera con de Lucia: “Condivido il suo allarme, io lo dico da dieci anni. Tutti sappiamo come stanno le cose tranne Nordio che si scandalizza. Sono dieci anni che dico che nelle carceri ci sono i telefoni con cui si lanciano messaggi di morte, si fanno estorsioni, addirittura si sceglie il colore dei pantaloni mentre la moglie del detenuto è nel negozio”.

Gratteri ricorda di aver proposto già anni fa una soluzione tecnica: “Quando Cafiero De Raho era procuratore nazionale antimafia e l’attuale procuratore generale di Potenza, Francesco Basentini, era capo del Dap, io alla Dna ho detto: mettiamo un jammer in ogni carcere. Il jammer è un inibitore di frequenze che è in grado di bloccare il telecomando di una serranda e il motore di una macchina e quindi con il jammer finiva questo problema dei telefonini nelle carceri”. “Oggi – aggiunge – c’è una sperimentazione al carcere di Poggioreale, proprio vicino alla mia procura, dove si sta sperimentando il jammer. Ho parlato con l’attuale direttore del Dap, è venuto più volte a trovarmi, abbiamo fatto anche un comitato provinciale di sicurezza a Napoli proprio per partire con la sperimentazione e capire anche qual è la reazione dei detenuti. Speriamo che vada bene così poi si svilupperà, ma siamo in ritardo di dieci anni“.