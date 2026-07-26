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Doveva essere il Gran premio del rilancio, si è trasformato nell’ennesima occasione sprecata. La Ferrari lascia l’Ungheria senza nemmeno un podio, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto al termine di una gara piena di rimpianti. Il britannico, condizionato dalla penalizzazione in qualifica e dai cinque secondi aggiunti in gara per eccesso di velocità in pit lane, non cerca alibi: “Le penalizzazioni? È stata colpa mia, non ho nulla da rimproverare al team”.

Eppure, proprio Hamilton è il più duro nel giudicare il risultato finale. “Non dovevamo fare quella sosta in più, perché abbiamo ceduto la seconda posizione. Abbiamo fatto dei buoni progressi, ma l’esecuzione non è stata perfetta. Oggi avremmo dovuto vincere“. Parole che fotografano tutta la delusione del sette volte campione del mondo dopo un weekend che, sulla carta, sembrava favorevole alla Ferrari e che invece si è chiuso con un altro pesante passo indietro nella corsa al titolo. In classifica, infatti, Kimi Antonelli allunga ulteriormente, portando a 50 punti il vantaggio proprio su Hamilton.

Anche Leclerc lascia Budapest con molte domande e poche risposte. Il monegasco, che ha compromesso le proprie possibilità con una partenza sbagliata, ha descritto una Ferrari sempre più difficile da interpretare. “È molto difficile trovare la costanza con questa vettura. La cosa davvero strana è che nelle ultime tre gare è avvenuto l’esatto contrario di ciò che ci aspettavamo”.

Il quarto posto ottenuto alle spalle del podio pesa ancora di più se confrontato con le aspettative della vigilia. “Nelle due gare in cui non ci aspettavamo di fare bene, è andato tutto come previsto: siamo arrivati primi e secondi; nella gara in cui ci aspettavamo comunque un buon risultato, siamo arrivati quarti e quinti, ma questo riassume un po’ il comportamento generale di queste vetture”. Una spiegazione che si trasforma anche in un’ammissione di difficoltà: “Penso che sia difficile da capire per tutti, e dobbiamo essere migliori degli altri”.

A festeggiare è invece Lando Norris, che conquista il Gran premio d’Ungheria davanti a Max Verstappen. Ma festeggia anche il leader del Mondiale Antonelli, che affronta la pausa estiva con un’altra iniezione di fiducia dopo il podio conquistato su una pista che doveva mettere in difficoltà la sua Mercedes. Per la Ferrari, invece, resta soltanto la sensazione di aver lasciato per strada una delle migliori occasioni della stagione.