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Ultimo aggiornamento: 17:06

F1, Gp Ungheria: Norris riporta la McLaren al successo. Antonelli sul podio, enorme delusione per le Ferrari

di Lorenzo Pastuglia
Su una pista che doveva rilanciare le ambizioni della Rossa in chiave Mondiale, non arriva nemmeno un podio. Il 19enne italiano allunga in testa al Mondiale | Ordine d'arrivo e nuova classifica
F1, Gp Ungheria: Norris riporta la McLaren al successo. Antonelli sul podio, enorme delusione per le Ferrari
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Lando Norris vince il Gp d’Ungheria e porta la McLaren al primo trionfo nel Mondiale 2026, con il nuovo regolamento. Il britannico campione del mondo in carica si fa beffare da Oscar Piastri al via, ma poi è autore di una gara perfetta e merita ampiamente il successo. Il suo compagno di squadra, superato nel gioco dei pit stop e più lento nel ritmo, viene messo ko da un problema tecnico. Sul secondo gradino del podio sale un indomito Max Verstappen, capace ancora di fare miracoli con la Red Bull. Non è da meno Kimi Antonelli, che anche quando la Mercedes non è al top riesce a conquistare un prezioso podio.

Alla fine resta beffata soprattutto la Ferrari. Su una pista che doveva rilanciare le ambizioni della Rossa in chiave Mondiale, non arriva nemmeno un podio. Charles Leclerc chiude quarto davanti a Lewis Hamilton. Se il britannico ha compromesso la gara soprattutto con la penalizzazione in qualifica e poi i 5 secondi di penalità in gara per eccesso di velocità in pit lane, il monegasco invece ha buttato via le sue chance con una pessima partenza. Se c’è qualcuno che sta peggio delle Rosse è solo George Russell, settimo al traguardo dopo l’ennesima gara anonima e finito perfino dietro ad Hadjar. Chiudono la top ten Lawson, Hulkenberg e Lindblad.

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