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“Purtroppo, dobbiamo concludere l’evento in anticipo a causa di una situazione difficile. Vi preghiamo di dirigervi con calma verso le uscite. Vi preghiamo di evitare il percorso verso la Colonna della Vittoria”. Sono le parole pronunciate da uno degli organizzatori dal palco alla Porta di Brandeburgo dove era in corso il concerto del Pride di Berlino. Poco prima, in una zona non molto distante, un furgone è piombato sulla folla nel parco cittadino di Tiergarten.

La giornata festosa è stata bruscamente interrotta intorno alle 22. Il minivan ha travolto numerose persone, provocando la morte di una donna e il ferimento di altri 29. Nel video girato da uno dei partecipanti al concerto si percepisce l’incredulità e la paura tra i presenti. Gli organizzatori del Christopher Street Parade hanno immediatamente cancellato l’evento, mentre sul grande schermo della Porta di Brandeburgo è comparso il segnale di “evacuazione“. Sul canale Instagram dell’organizzazione i partecipanti sono stati esortati a lasciare il sito “con calma e ordine”.

Video da Instagram: @dailydaniel0