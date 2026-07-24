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Ultimo aggiornamento: 16:11

Kenya, taxi si schianta contro un camion: morta turista italiana di 52 anni

di Redazione Esteri
Insieme alla donna è morto anche l'autista kenyano che portava la vittima con marito e figlio famiglia a Malindi
Kenya, taxi si schianta contro un camion: morta turista italiana di 52 anni
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Non ha potuto evitare lo schianto l’autista del taxi che trasportava dei turisti italiani in Kenya. L’incidente è costato la vita a Sidney Serpretri, fiorentina di 52 anni, mentre era in vacanza con la famiglia. La donna viaggiava sul tratto di strada che collega Nairobi a Malindi insieme al marito e il figlio quando è rimasta coinvolta nell’impatto frontale con un camion che arrivava dalla corsia opposta. Nello scontro anche l’autista keniano non è sopravvissuto, mentre padre e figlio sono attualmente ricoverati nell’ospedale Pandya di Mombasa, il più vicino al luogo dell’incidente, ma non sarebbero in gravi condizioni.

A quanto si apprende, l’Ambasciata d’Italia a Nairobi, in raccordo con la Farnesina, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione. Sin dalla prima segnalazione, ha preso contatto con l’ospedale e con il marito che ha riferito che lui e il figlio si trovano in condizioni stabili. L’Ambasciata riferisce che continuerà a fornire la massima vicinanza e ogni possibile assistenza alla famiglia. Una tragedia che arriva solo a pochi mesi da un incidente in moto era costato la vita a Stefano Quadrelli, riminese di 63 anni, a Diani, sulla costa meridionale del Kenya. Mentre l’anno prima, sempre a Diani erano morti altri due turisti, il milanese Marco Curcio e la valtellinese Karen Demozzi.

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