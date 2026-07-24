Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 20:41

Spagna, devastante incendio intorno a Madrid. Responsabile emergenze: “Rogo impossibile da controllare”

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (0)
40mila persone evacuate. Sánchez domani sul posto
Icona dei commenti Commenti

Un incendio boschivo nei pressi di Madrid ha costretto migliaia di persone a evacuare le proprie abitazioni. Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid ha dichiarato che si trova “al suo apice” ed è impossibile da controllare. “L’incendio ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo“, ha detto ai giornalisti

Le immagini mostrano le autorità spagnole impegnate nelle evacuazioni mentre gli incendi continuano a divampare intorno aalla città. La decisione è stata presa dopo che la Spagna ha dichiarato lo stato di “emergenza nazionale“, costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie case a causa dei numerosi incendi che imperversano contemporaneamente.

Al momento sono 40mila persone costrette a lasciare le proprie case o a restare confinate. Il prefetto regionale Francisco Martín Aguirre ha descritto la situazione come “molto complicata” a causa dei “forti venti”. “Le previsioni indicano che il vento persisterà e che, di conseguenza, l’incendio potrebbe continuare a propagarsi fino a questa sera”, ha avvertito in conferenza stampa, aggiungendo di “non poter escludere ulteriori evacuazioni e confinamenti”.

Domani mattina il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez si recherà d al centro di coordinamento dei soccorsi.Il capo del governo spagnolo sarà accompagnato dal ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, nel comune di Cenicientos, dove assisterà a una riunione d’emergenza, ha precisato la stessa fonte.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione