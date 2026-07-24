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Un incendio boschivo nei pressi di Madrid ha costretto migliaia di persone a evacuare le proprie abitazioni. Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid ha dichiarato che si trova “al suo apice” ed è impossibile da controllare. “L’incendio ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo“, ha detto ai giornalisti

Le immagini mostrano le autorità spagnole impegnate nelle evacuazioni mentre gli incendi continuano a divampare intorno aalla città. La decisione è stata presa dopo che la Spagna ha dichiarato lo stato di “emergenza nazionale“, costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie case a causa dei numerosi incendi che imperversano contemporaneamente.

Al momento sono 40mila persone costrette a lasciare le proprie case o a restare confinate. Il prefetto regionale Francisco Martín Aguirre ha descritto la situazione come “molto complicata” a causa dei “forti venti”. “Le previsioni indicano che il vento persisterà e che, di conseguenza, l’incendio potrebbe continuare a propagarsi fino a questa sera”, ha avvertito in conferenza stampa, aggiungendo di “non poter escludere ulteriori evacuazioni e confinamenti”.

Domani mattina il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez si recherà d al centro di coordinamento dei soccorsi.Il capo del governo spagnolo sarà accompagnato dal ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, nel comune di Cenicientos, dove assisterà a una riunione d’emergenza, ha precisato la stessa fonte.