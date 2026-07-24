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Ultimo aggiornamento: 15:52

L’impressionante incendio di Cap Ferret: le immagini del fronte di fuoco e la lotta dei vigili del fuoco

di Redazione Esteri
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Dall'inizio dell'incendio, mercoledì, sono almeno 20.000 le persone evacuate dalla zona, tra residenti e turisti
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Un vasto incendio boschivo sta devastando il sud-ovest della Francia, nel dipartimento della Gironda, vicino al bacino di Arcachon. Riprese aeree realizzate con un drone ad Arès mostrano un imponente fronte di fiamme che illumina la notte nella zona di Lège Bourg, nei pressi della penisola di Cap Ferret.

Il rogo ha già distrutto circa 4.800 ettari di vegetazione e minaccia l’area di Lège-Cap-Ferret, località turistica che in estate ospita migliaia di visitatori. Oltre 800 vigili del fuoco sono al lavoro per contenere l’incendio, proteggere le abitazioni e impedire l’avanzata delle fiamme verso le zone residenziali. Dall’inizio dell’incendio, mercoledì, sono almeno 20.000 le persone evacuate dalla zona, tra residenti e turisti. Le squadre di emergenza stanno operando senza sosta per limitare la propagazione del fuoco in un’area caratterizzata da vaste zone boschive e ad alta presenza turistica.

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