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A volte una medaglia d’oro vale più per chi l’ha aspettata che per chi l’ha conquistata. Dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali 2026, Pedro Porro ha scelto di mettere al collo del nonno Antonio la medaglia da campione del mondo, il modo più significativo per ringraziarlo di una vita di sacrifici. “Missione compiuta”, ha scritto il difensore pubblicando il video su Instagram, mentre il nonno non è riuscito a trattenere la commozione.

Dietro quel gesto c’è una storia iniziata quando Porro era bambino. Per inseguire il sogno del calcio percorreva centinaia di chilometri per allenarsi e Antonio lo accompagnava ovunque. Per risparmiare i soldi dell’albergo dormiva in macchina, aspettando che il nipote finisse gli allenamenti. Un sacrificio che il calciatore non ha mai dimenticato: “Senza la mia famiglia non sono niente. Tutto quello che ho lo devo a loro“.

Il loro legame è rimasto fortissimo negli anni. Dopo il gol alla Francia che ha spalancato alla Spagna le porte della finale, in un video diventato virale Antonio gli ha detto sorridendo: “Ti stavo guardando tutto il tempo, ero completamente sbalordito. Ma ho comunque reagito e ti ho dato una spinta verso la porta”. La risposta del nipote è stata immediata: “Sei incredibile!”.

Porro ha spiegato più volte quanto il nonno sia stato decisivo nella sua crescita: “Vederlo così felice ogni giorno, è qualcosa che ho fin da quando ero piccolo”. E dopo aver conquistato il Mondiale aveva già indicato quale fosse il suo primo desiderio: tornare a casa per riabbracciarlo. Antonio, dal canto suo, non ha mai nascosto l’orgoglio: “Sono stato con lui da quando aveva 4 anni, fino a quando l’ho portato al Rayo Vallecano, e continuerò a farlo. Un nipote è un nipote, e questa è la cosa più preziosa del mondo“. Prima della finale gli aveva affidato un’unica missione: “Portalo a casa”. Pedro Porro lo ha fatto. E la prima persona con cui ha voluto condividere quella medaglia è stata proprio lui, nonno Antonio.