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Donald Trump dovrà consegnare informazioni finanziarie dettagliate per procedere alla sua causa per diffamazione contro la BBC.

Secondo il giudice federale Enjoliqué Lett, al centro del ricorso presentato da Trump c’è il presunto danno alle sue attività imprenditoriali. Per questo è legittima la richiesta di BBC di ottenere informazioni sulla situazione economica delle società del tycoon. Tutta la questione gira intorno al montaggio del discorso pronunciato da Trump il 6 gennaio 2021 e inserito nel documentario “Trump: A Second Chance?”. Una ricostruzione che, secondo il Presidente, è stata realizzata ad arte per far apparire che stesse istigando alla violenza.

La decisone del giudice apre la strada all’emittente britannica per esaminare i dati finanziari delle oltre 400 società della famiglia Trump: “Tutti i marchi, le proprietà e le aziende del Presidente degli Stati Uniti sono stati messi in discussione o si sostiene che lo siano stati. Danni alla reputazione, danni economici: tutto questo è ora oggetto della causa”, ha dichiarato il giudice al termine di un’udienza durata più di tre ore.

I legali del Presidente degli Stati Uniti hanno cercato di evitare il più possibile questa decisione. Prima hanno ridimensionato alcune richieste di risarcimento e poi hanno rinunciato a sostenere che il documentario pubblicato dalla BBC nel 2024 avesse realmente provocato danni economici e ridotto il valore delle aziende del tycoon. Uno dei legali ha spiegato che l’impostazione della causa si è ora evoluta e che il Presidente sta chiedendo un risarcimento solo per il danno alla sua reputazione e non più anche alle imprese.