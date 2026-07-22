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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:52

“Mi fate male, ho la protesi”: un nuovo video del fermo del rapper Bubu Doc. Coinvolto anche un agente del caso Fakir

di Sarah Buono
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Secondo quanto raccontato da Enrico Abumhere dopo è stato portato in Questura a Bologna e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il rapper a sua volta ha denunciato ai Carabinieri quanto accaduto
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“Oh ma cosa state facendo?” E in sottofondo le urla del rapper del Bubu Doc che chiede di smettere perché “mi fate male”. C’è un secondo video che sta circolando sui social, un altro punto di vista del fermo avvenuto la notte del 2 luglio scorso a opera di uno dei poliziotti del caso Fakir. Un controllo banale perché Enrico Abumhere stava guidando un monopattino senza casco, ma che in pochi minuti trascende e vede due agenti sopra il ragazzo, che ha una protesi in una gamba per un osteosarcoma avuto a 17 anni, mentre intorno altri agenti ‘cinturano’ l’operazione. Il video è stato realizzato da un testimone oculare che commenta in diretta quanto avviene: “Siete in dodici ma cosa può fare?“. A quel punto un agente si avvicina al teste e gli chiede i documenti. Il video si interrompe. Secondo quanto raccontato da Enrico Abumhere dopo è stato portato in Questura a Bologna e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il rapper a sua volta ha denunciato ai Carabinieri quanto accaduto.

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