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Ultimo aggiornamento: 10:04

Mondiali, il pagellone finale: la Norvegia ha portato freschezza. Bocciati gli arbitri: non sono adeguati. Argentina, scene disgustose. Trump e Infantino? Il peggio del peggio

di Stefano Boldrini
I voti dopo il trionfo della Spagna dominatrice: la "Viking row" ha conquistato tutti, promossi anche i bomber. Tra i rimandati anche "Don Abbondio" Pochettino e Bielsa
Mondiali, il pagellone finale: la Norvegia ha portato freschezza. Bocciati gli arbitri: non sono adeguati. Argentina, scene disgustose. Trump e Infantino? Il peggio del peggio
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È stato il mondiale di calcio dei grandi numeri: 104 partite spalmate in 39 giorni, 6.527.410 tifosi presenti negli stadi per una capienza del 99,7% nonostante i prezzi folli, gare che hanno superato abbondantemente i 100 minuti di gioco grazie a recuperi extralarge, un giro d’affari che ha frantumato tutti i record precedenti.

Gigantismo, politicizzazione, i time out per rinfrescarsi venduti a peso d’oro agli inserzionisti pubblicitari, l’intervento a gamba tesa di Trump per imporre la sospensione della squalifica di Balogun, i dieci gol della finalina Inghilterra-Francia (6-4), lo striscione mostrato dai giocatori che rivendica il controllo delle Falkland/Malvinas, arbitri spesso inadeguati: nel frullatore è finito tutto, o quasi. Ecco le pagelle dei Mondiali.

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