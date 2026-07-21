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Ultimo aggiornamento: 12:23

Addio ad Amerigo Sarri: è morto il padre del tecnico Maurizio. Ex ciclista e amico di Gino Bartali, aveva 97 anni

di Redazione Sport
Fu recentemente ricordato perché nel 1962, dopo il suo trasferimento nell'acciaieria di Costa Volpino, il figlio - oggi allenatore dell'Atalanta - aveva appreso il dialetto bergamasco. La sua avventura in bici iniziò nel 1946
Addio ad Amerigo Sarri: è morto il padre del tecnico Maurizio. Ex ciclista e amico di Gino Bartali, aveva 97 anni
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È morto Amerigo Sarri, storico protagonista del ciclismo toscano, figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra e padre di Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta. Aveva 97 anni. Da tempo abitava nel comune di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo. Nato il 10 novembre 1928 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, Amerigo Sarri si avvicinò al ciclismo subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale e proprio nel Comune di nascita strinse un’amicizia con Gino Bartali.

La sua avventura in bici iniziò nel 1946, nella categoria allievi, con la maglia dell’U.S. Figline Valdarno, ottenendo nove vittorie e mettendo in mostra qualità importanti al punto da esser definito come una delle più interessanti promesse del panorama nazionale. Amerigo Sarri era stato recentemente ricordato perché grazie a lui, il figlio Maurizio aveva appreso il dialetto bergamasco nel 1962: Amerigo lavorava nelle acciaierie Italsider e in quell’anno era stato trasferito allo stabilimento di Costa Volpino. Motivo per cui il figlio aveva frequentato l’asilo a Castro e imparato il dialetto della zona.

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