Fu recentemente ricordato perché nel 1962, dopo il suo trasferimento nell'acciaieria di Costa Volpino, il figlio - oggi allenatore dell'Atalanta - aveva appreso il dialetto bergamasco. La sua avventura in bici iniziò nel 1946

Morto Amerigo Sarri: chi era il padre dell'allenatore Maurizio, fu un riferimento del ciclismo nel dopoguerra

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

È morto Amerigo Sarri, storico protagonista del ciclismo toscano, figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra e padre di Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta. Aveva 97 anni. Da tempo abitava nel comune di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo. Nato il 10 novembre 1928 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, Amerigo Sarri si avvicinò al ciclismo subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale e proprio nel Comune di nascita strinse un’amicizia con Gino Bartali.

La sua avventura in bici iniziò nel 1946, nella categoria allievi, con la maglia dell’U.S. Figline Valdarno, ottenendo nove vittorie e mettendo in mostra qualità importanti al punto da esser definito come una delle più interessanti promesse del panorama nazionale. Amerigo Sarri era stato recentemente ricordato perché grazie a lui, il figlio Maurizio aveva appreso il dialetto bergamasco nel 1962: Amerigo lavorava nelle acciaierie Italsider e in quell’anno era stato trasferito allo stabilimento di Costa Volpino. Motivo per cui il figlio aveva frequentato l’asilo a Castro e imparato il dialetto della zona.