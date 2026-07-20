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Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 4.24 (ora italiana) della notte tra il 18 e il 19 luglio nella provincia di Chupaca, nella regione di Junín, nel centro del Perù. La scossa si è verificata a una profondità di 24 chilometri. L’epicentro è stato individuato nel distretto di Chongos Bajo, a circa 300 chilometri a est della capitale Lima. Si registrano almeno 6 morti, oltre a 30 feriti e oltre 300 evacuati. L’Istituto nazionale di Protezione civile del Paese ha riferito in un comunicato che il numero totale dei dispersi è ancora sconosciuto. Diversi edifici sono crollati o hanno subito danni strutturali, tra cui la chiesa e il convento locali.

Il responsabile dell’Istituto, Luis Vásquez, ha dichiarato che l’utilizzo di materiali da costruzione rustici in adobe, un impasto di argilla, sabbia e paglia essiccata all’ombra, in quella zona andina “ha contribuito al maggiore impatto e ai danni”. Le autorità locali e le squadre di primo intervento del Centro Operativo di Emergenza Nazionale (Coen) continuano a scavare tra le macerie degli edifici collassati alla ricerca di eventuali dispersi, mentre gli sfollati sono stati radunati nella piazza principale di Pumpunya. Il governo regionale sta distribuendo tende e coperte per fornire riparo a causa delle rigide temperature che interessano la zona e il Ministero dell’Energia ha intanto reso nota l’interruzione della corrente elettrica in sette distretti. Le telecomunicazioni e la rete viaria risultano attive.

Il presidente del Consiglio peruviano, Luis Arroyo, ha annunciato che il governo ha avviato la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza in Perù. La presidente eletta Keiko Fujimori ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, esortando l’esecutivo a continuare a fare tutto il necessario per proteggere la popolazione, assistere i feriti e fornire un tempestivo sostegno alle famiglie che hanno perso la casa o sono state colpite dal sisma. L’aeroporto di Jauja ha nel frattempo istituito un ponte aereo per consegnare aiuti alle vittime.