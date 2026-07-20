Monica Poli, conosciuta come "lady pickpocket" e ora consigliera comunale, ha chiesto al gruppo di mantenere la calma e non usare la violenza, poi ha allertato le autorità

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Nella serata di giovedì un borseggiatore ha rischiato il linciaggio sul ponte di Rialto a Venezia, dove un gruppo di turisti lo ha circondato e bloccato dopo aver notato la sparizione di un portafoglio. Sul posto è arrivata Monica Poli, conosciuta come lady pickpocket e ora diventata consigliera comunale, che ha sentito le urla e si è avvicinata. “Ho visto il borseggiatore, tante volte denunciato anche per aggressioni, percosse e atti osceni, immobile a terra, trattenuto e bloccato dalla comitiva di turisti che lasciava intendere di considerare responsabile il cittadino romeno”, ha raccontato.

Poli, a cui l’uomo aveva chiesto aiuto, ha chiesto al gruppo di mantenere la calma e non usare la violenza e, poiché diverse persone avevano filmato la scena senza prestare soccorso o allertare le autorità, ha chiamato il 112. “Non potevo lasciar correre e fare come se non avessi visto”, ha commentato. “I turisti mi dicevano di essere stati derubati. Non era semplice comunicare con loro, probabilmente coreani, poiché non intendevano bene l’inglese. È stata una situazione in cui ho dovuto mantenere la calma, invitando gli altri a fare lo stesso mentre attendevo le forze dell’ordine”.

Poco è intervenuta la polizia locale, che ha avviato gli accertamenti in centrale. Il borseggiatore, un uomo romeno già conosciuto in città, è stato denunciato, mentre il portafoglio non è stato ritrovato. Poli esprime rammarico per il fatto che non sia cambiato nulla nonostante le varie segnalazioni: “Ho un articolo di giornale di dieci anni fa. All’epoca era uno degli indagati di un’inchiesta della procura, oggi lo ritrovo a Rialto, è come se non fosse cambiato niente”.

In questi giorni stanno agendo bande nuove di borseggiatori, altre si sono spostate a Firenze. I gruppi sono composti sia da ragazze giovanissime, di cui una rimessa in libertà dopo essere stata coinvolta nella recente inchiesta anti-borseggio dei carabinieri, sia da adulti, definiti aggressivi e violenti.