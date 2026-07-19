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Giuseppe Conte torna all’attacco del governo accusandolo di aver abbandonato famiglie e imprese alle prese con il caro vita, mentre concentra l’attenzione sul riarmo, su una riforma elettorale “del tutto incostituzionale” e sulla polemica sul caso del gioielliere di Cuneo Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo la rapina nella sua gioielleria di Grinzane Cavour nel 2021. In un lungo intervento sui social e, successivamente, a margine di un’iniziativa a Palermo, il presidente del Movimento 5 Stelle sostiene che l’esecutivo “fischietta” davanti ai problemi economici del Paese e rilancia le proposte del M5S contro la criminalità mafiosa.

“Sono diventati tutti invisibili. I cittadini bastonati dai rincari al distributore di benzina o fra i carrelli della spesa, i lavoratori stremati e sottopagati, gli imprenditori travolti dall’aumento dei costi dell’energia e dalle tasse. Ma mi raccomando: non disturbate il governo”, scrive Conte sui social. Secondo l’ex premier, la maggioranza è invece “impegnata a firmare e a progettare folli spese militari per il riarmo anziché a ottenere nei vertici europei investimenti per imprese e famiglie come abbiamo fatto col Pnrr nel 2020″.

Il leader pentastellato accusa inoltre il governo di concentrarsi su “una legge elettorale truffa” con norme “fatte a loro misura, ‘salva-Lupi’, ‘taglia-+Europa’ e da ultimo una norma fatta apposta per sabotare la vittoria delle forze di opposizione cancellando dal conteggio dei voti utili alcuni partiti”. E di fare “sciacallaggio” sul caso del gioielliere. Per Conte, l’esecutivo sta promuovendo una pericolosa logica della “giustizia fai da te” dopo aver “fallito sulla sicurezza”. “È lo Stato che deve garantire la nostra sicurezza, se non vogliamo che l’Italia diventi un Far West”, afferma, ricordando che “nel 2005 il sig. Roggero fece irruzione nell’abitazione del fidanzato della figlia, aggredendolo violentemente ed estraendo infine una pistola con cui minacciò lui e i suoi genitori. Applicando i ragionamenti con cui il governo fa propaganda sul caso Roggero, gli aggrediti avrebbero quindi potuto raggiungerlo all’uscita dell’abitazione per poi sparargli alle spalle?”.

“Nel 2019 io ero al governo”, ricorda, “e abbiamo modificato la norma del Codice penale sulla legittima difesa. L’abbiamo leggermente ricalibrata e credo sia il massimo che si possa fare se vogliamo conservare la civiltà del diritto, una convivenza pacifica ed evitare che si affermi la deresponsabilizzazione dello Stato per quanto riguarda la sicurezza e ci si affidi alla giustizia fai da te. Non saremo più sicuri se prevale la giustizia fai da te”.

Da Palermo, a margine dell’evento “Però parlatene” al Parco Piersanti Mattarella, Conte ha poi spostato l’attenzione sul contrasto alla criminalità organizzata. “Se vogliono davvero dimostrare di avere a cuore il contrasto all’arretramento nella lotta antimafia che di fatto c’è stato in questi ultimi anni, si mettano con noi a discutere il pacchetto di misure che abbiamo appena presentato”, ha dichiarato. Secondo il presidente del M5S, le proposte del Movimento sono “ben mirate proprio per contrastare la criminalità mafiosa che ormai è pervasiva da nord a sud”.