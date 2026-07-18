Il pilota della Mercedes realizza un fantastico tempo in 1'44"361, rifilando un distacco di 3 decimi alla Red Bull di Max Verstappen e di 4 decimi alla McLaren di Lando Norris che, con la penalità di dieci posizioni, sarà costretto a scattare tredicesimo

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Kimi Antonelli fa un super tempo all’ultimo giro e si prende la pole position davanti a Max Verstappen, bravo a sfruttare la scia di Hadjar per fare un gran tempo. Il pilota della Mercedes realizza un fantastico tempo in 1’44″361, rifilando un distacco di 0″317 alla Red Bull di Max Verstappen e di 0″440 alla McLaren di Lando Norris che, con la penalità di dieci posizioni, sarà costretto a scattare tredicesimo. Quarto crono per l’altra Mercedes di George Russell, che incassa un gap di 0″508 dal compagno di squadra.

Deludono le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che non riescono ad andare oltre la quinta e la sesta posizione, ad oltre mezzo secondo da Antonelli: entrambi, vista la penalità di Norris, guadagneranno una piazza in partenza, col monegasco che affiancherà dunque Russell in seconda fila. Completano la top 10 del Q3 Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull), con quest’ultimo che però scatterà dal fondo della griglia. Nel finale lamentela da parte di Charles Leclerc, che ha detto di aver rallentato soltanto perché ha visto una bandiera gialla davanti. Domani alle 15 l’appuntamento con la gara.