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Ultimo aggiornamento: 11:23

Dal sequestro all’utilità pubblica: la Guardia di Finanza dona 30mila litri di gasolio ai Vigili del Fuoco di Milano

di Redazione Cronaca
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Un sequestro trasformato in una risorsa. Trentamila litri di gasolio frutto di controlli antifrode sono stati donati dalla Guardia di Finanza di Milano al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il carburante era stato sequestrato dai militari della Compagnia di Magenta (Milano) nel corso di varie operazioni di servizio, che avevano consentito di individuare, presso due impianti di distribuzione stradale, un ingente quantitativo di gasolio alterato destinato alla vendita al dettaglio e potenzialmente pericoloso sia per l’ambiente sia per la sicurezza stradale.

“Le Fiamme Gialle, da sempre impegnate nel contrasto alle frodi nel commercio dei prodotti energetici, hanno voluto trasformare il risultato dell’attività investigativa in un’opportunità di interesse pubblico – si legge nella nota – proponendo l’affidamento del carburante sequestrato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il carburante sarà reso immediatamente disponibile nell’ambito della convenzione in atto tra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia e l’Eni di Sannazzaro dè Burgondi (Pavia) incaricata quest’ultima delle analisi e delle rettifiche del prodotto. Il gasolio sarà utilizzato gratuitamente nello svolgimento delle attività istituzionali e di soccorso consentendo un significativo risparmio di risorse pubbliche, particolarmente rilevante in un contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dei prodotti energetici”.

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