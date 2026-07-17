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Ultimo aggiornamento: 11:08

Slavko Vincic scoppia in lacrime: scopre da Collina di essere l’arbitro della finale dei Mondiali | Video

di Redazione Sport
L'arbitro sloveno è stato scelto per dirigere il match tra Spagna e Argentina di domenica 19 luglio al New Jersey Stadium di New York
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L’arbitro sloveno Slavko Vincic dirigerà la finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna in programma domenica 19 luglio al New Jersey Stadium di New York. Il quarantaseienne di Maribor è stato informato della sua nomina direttamente da Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri FIFA e presidente del Comitato arbitrale FIFA: nel video si vede il direttore di gara scoppiare in lacrime.

“Prima di tutto è stato uno shock. Poi la felicità. Tremavo, quindi è un onore incredibile arbitrare la finale della Coppa del Mondo. E’ un un sogno per un arbitro, per un giovane arbitro quando inizia. Quindi, sono molto orgoglioso di me stesso e della mia squadra”, ha dichiarato il direttore di gara sloveno. Con questa nomina, Vincic diventa la 23esima persona nella storia ad arbitrare una finale di Coppa del Mondo e la prima slovena. “Innanzitutto, è molto difficile esprimere tutto a parole, ma sono molto orgoglioso di rappresentare il mio Paese, la Slovenia, nel più grande evento sportivo del mondo. Faremo del nostro meglio”, ha aggiunto. Vincic ha già diretto tre partite di questa Coppa del Mondo, Brasile-Marocco e Algeria-Giordania nella fase a gironi e l’ottavo di finale tra Messico ed Ecuador.

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