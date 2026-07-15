“Questi sono gli infami della poltrona, quelli che ieri hanno affossato la proposta, anche annacquata, di ritorno alle preferenze”. Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, durante un incontro a Vasto, sulla costa abruzzese, parlando del voto sulla legge elettorale di ieri. “I franchi tiratori, cioè coloro che sparano alla schiena del loro stesso schieramento – ha aggiunto – lo hanno potuto fare grazie alle munizioni che gli ha fornito il Pd che ha chiesto il voto segreto. Nessuno vuole queste preferenze, né la sinistra né la destra”

“Futuro Nazionale è l’unico partito che da subito ha detto che dobbiamo ridare la sovranità al popolo. Tempo fa avevo detto che sognavo le due cifre – ha aggiunto – Ebbene non siamo poi così lontani, no? Noi siamo una destra autentica, che non si vergogna”. “Il successo che Futuro Nazionale sta avendo fa passare notti non tranquille a molte persone, soprattutto alla sinistra, ma anche a qualcuno della destra”, ha concluso.