Mondiali, Inghilterra-Argentina: live la semifinale | Tabellone, partite, orari e tv
Il Mondiale 2026 è entrato nella fase decisiva. Ancora una partita per conoscere chi si contenderà la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia crolla contro la Spagna e viene eliminata. A chiudere il quadro un altro match storico: Inghilterra contro Argentina.
Inghilterra–Argentina in diretta: inizio alle ore 21
Inghilterra-Argentina, probabili formazioni
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.
ARGENTINA (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez. Ct: Scaloni.
Di seguito il tabellone completo in aggiornamento
Mondiali 2026, il tabellone aggiornato
Mondiali 2026, il calendario fino alla finale
- Semifinali: 14 e 15 luglio
- Finale 3° posto: 18 luglio
- Finale: 19 luglio al MetLife Stadium di New York (ore 21:00 italiane)
Mondiali 2026, dove vedere in tv tutte le partite
Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma tutti i match finali del Mondiale sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.
Semifinali
Mercoledì 15 luglio
21:00 – Inghilterra-Argentina ad Atlanta: Rai 1 e DAZN
Finale 3° posto
Sabato 18 luglio
23:00 – Finalina a Miami: Rai e DAZN
Finale
Domenica 19 luglio
21:00 – Finale a New York/New Jersey: Rai 1 e DAZN