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Ultimo aggiornamento: 0:15

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: Mbappé chiude a 8 gol, Messi ora può scavalcarlo

di Redazione Sport
È la Coppa del Mondo dei campioni: segnano tutti, la corsa al titolo di capocannoniere è più aperta che mai. Haaland chiude a 7 reti il suo esordio nella competizione
Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: Mbappé chiude a 8 gol, Messi ora può scavalcarlo
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I Mondiali 2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, il più grande di tutti, Leo Messi: il 10 dell’Argentina ha infatti superato Miroslav Klose e con le sue 21 reti è oggi il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Attenzione però a Kylian Mbappé: insegue a quota 20, ormai staccati Klose e Ronaldo il brasiliano a quota 16 e 15 gol.

L’albo d’oro dei Mondiali

La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026

1) Leo Messi (Argentina)

8 gol

1) Kylian Mbappé (Francia)

8 gol

3) Erling Haaland (Norvegia)

7 gol

4) Harry Kane (Inghilterra)

6 gol

4) Jude Bellingham (Inghilterra)

6 gol

6) Ousmane Dembelè (Francia)

5 gol

6) Mikel Oyarzabal (Spagna)

5 gol

8) Vinicius Junior (Brasile)

4 gol

8) Ismaila Sarr (Senegal)

4 gol

8) Julian Quinones (Messico)

4 gol

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