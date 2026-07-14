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Ultimo aggiornamento: 18:49

Binaghi punge ancora il calcio italiano: “A che ora gioca l’Italia stasera? Ero distratto da Wimbledon”. Poi fa lo stesso con Malagò

di Redazione Sport
Il presidente della Fitp ha poi lanciato una frecciatina anche al nuovo presidente della Figc: "Non ha bisogno dei miei consigli, tanto fa l'esatto opposto di ciò che faccio io"
Binaghi punge ancora il calcio italiano: “A che ora gioca l’Italia stasera? Ero distratto da Wimbledon”. Poi fa lo stesso con Malagò
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“A che ora gioca l’Italia stasera? Non sono riuscito a seguirla”. Con una battuta Angelo Binaghi, presidente della federazione italiana tennis e padel, torna a pungere il calcio azzurro in un’intervista al Tg3, dopo il trionfo di Jannik Sinner: “Sapete ero distratto da Wimbledon…”, ha commentato Binaghi, che da quando il tennis è di gran lunga lo sport che sta dando più soddisfazioni agli italiani, non perde occasione per lanciare frecciatine. A Londra è arrivata l’ennesima soddisfazione per il tennis azzurro, con il successo di Jannik Sinner – il secondo consecutivo – ma non solo: “Direi che la missione è compiuta a tutto tondo, non solo per la vittoria strepitosa di Sinner, ma anche per gli ottimi risultati di Cobolli e Paolini“, le parole del numero 1 della Fitp.

Poi Binaghi si è soffermato anche sul nuovo presidente Figc ed ex presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Consigli? Non ne ha bisogno, anche perché lui fa il contrario di quel che faccio io dalla A alla Z. Tanti auguri. Credo serva a tutti che il calcio vada meno peggio di come va adesso, la strada è lunga ma lui è sempre stato molto fortunato. La ricetta per rilanciare una federazione? Radere al suolo tutto, cacciare tutti e ricominciare da zero, capovolgendo quelli che erano i pilastri di una federazione che non produceva più niente. Malagò credo che farà il contrario“, ha concluso Binaghi.

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