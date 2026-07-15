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Ultimo aggiornamento: 12:34

“Imbullonati”: protesta del M5s al Senato. Il gruppo espone cartelli contro il governo: “Quando ve ne andate a casa?”

di Redazione Politica
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"Il 4 settembre vi vanterete di essere il governo più longevo della storia e invece passerete per essere il governo più 'imbullonato' alla poltrona della storia"
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“Il 4 settembre vi vanterete di essere il governo più longevo della storia e invece passerete per essere il governo più ‘imbullonato‘ alla poltrona della storia”. Protesta del M5s in aula al Senato. Durante l’intervento del capogruppo Luca Pirondini, il gruppo M5S ha esposto dei cartelli con la scritta ‘imbullonati’ attaccando la premier e maggioranza. “Ieri il governo Meloni è caduto per la seconda volta in 3 mesi. La domanda quindi è, quando ve ne andate a casa?”, ha detto Pirondini facendo riferimento alla bocciatura dell’emendamento sulle preferenze durante l’analisi della legge elettorale alla Camera.

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