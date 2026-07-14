L’addio di Stefano Bizzotto ai Mondiali: Francia-Spagna è la sua ultima telecronaca. Rai affida la finale a Rimedio e Adani

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La semifinale stellare tra Francia e Spagna è la sfida tra le due nazionali favorite, tra Kylian Mbappé e Lamine Yamal, ma è anche l’ultima partita nella storia dei Mondiali per Stefano Bizzotto, telecronista Rai alla sua nona Coppa del Mondo. È lui il telecronista designato per la sfida tra Francia e Spagna, insieme ad Andrea Stramaccioni, coppia fissa a questi Mondiali che in tanti anche sui social continuano ad apprezzare. La sfida è in programma questa sera alle 21, al Dallas Stadium di Arlington. Per Bizzotto è l’ultima partita ai Mondiali perché – come si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa Rai – per la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra, in programma mercoledì 15 luglio alle 21 all’Atlanta Stadium di Atlanta, è stata scelta la coppia composta da Alberto Rimedio e Lele Adani, duo designato anche per la finale di domenica 19 luglio alle 21 a New York. La finale per il terzo e quarto posto, che vede di fronte le due sconfitte in semifinale, in programma sabato 18 luglio alle 23 a Miami, sarà invece commentata da Luca De Capitani e German Denis.

Con la sua compostezza e il suo stile sobrio ed equilibrato per tutta la durata della telecronaca, Stefano Bizzotto è stato molto apprezzato negli anni, soprattutto in coppia con Andrea Stramaccioni. I due hanno ricevuto diversi commenti positivi anche dagli utenti social, che hanno spesso sottolineato la complementarità di Bizzotto-Stramaccioni. Uno elegante e sempre composto, l’altro – Stramaccioni – che puntualmente fornisce analisi tattiche dettagliate, storie curiose e aneddoti delle squadre in campo con un tono di voce comunque molto apprezzato dagli spettatori. Una coppia che ai Mondiali si vedrà per l’ultima volta questa sera, in quella che è probabilmente la sfida più attesa della competizione, considerando che ad affrontarsi sono le due nazionali considerate favorite da inizio torneo e che stanno rispettando le aspettative.