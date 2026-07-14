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Ultimo aggiornamento: 22:18

Centrodestra affossa le preferenze, Ravetto (Fn): “Lega e FI hanno tradito Meloni”. Filini (Fdi): “Conseguenze politiche? Vedremo”

di Manolo Lanaro
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Sono mancati circa 40 voti al centrodestra nel voto segreto nell’Aula di Montecitorio sull’emendamento di Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Unione di Centro sul quale, a parole e tramite comunicati stampa, c’era anche l’ok di Lega e Forza Italia
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“Trovo incredibile che in maniera così eclatante la Lega e Forza Italia abbiano chiaramente tradito Meloni”. La prima a dichiarare ai cronisti fuori da Montecitorio, dopo il voto (non passato) sull’emendamento di Fratelli d’Italia che introduceva un sistema parziale di preferenze nel ‘Melonellum’ – la nuova legge elettorale voluta dal centrodestra – è Laura Ravetto di Futuro Nazionale. “Se non sono in grado con questa alleanza di fare una legge elettorale sicuramente non sono in grado di fare il resto” incalza Ravetto.

Molto meno preoccupato dell’esito del voto e di possibili ripercussioni all’interno del centrodestra è il deputato della Lega Jacopo Morrone. “Ognuno si farà il proprio esame di coscienza io ho votato per le preferenze. E comunque – afferma – sono altri i problemi del Paese”.

Di tutt’altro tenore le parole di Francesco Filini che in Fratelli d’Italia è il responsabile del programma nonché deputato. “Che siano mancati voti all’interno del centrodestra questo è abbastanza palese, è matematica”. Ci saranno conseguenze politiche? “Vedremo”.

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