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“Bisogna assumersi la responsabilità delle proprie decisioni”. Così Giuseppe Conte in Aula dopo la bocciatura dell’emendamento di Bignami sulle preferenze. “Dopo quattro anni, il governo” vuole “cambiare le regole del gioco elettorale con un accrocco di legge che è una vergogna già a pensarla”, con il “il tentativo proditorio di FdI e di Meloni di prendere in giro gli italiani con un finto emendamento sulle preferenze“, ha aggiunto il leader del Movimento 5 stelle. “Meloni ha lanciato poco fa una sfida a metterci la faccia, ce l’avete messa, siete andati sotto e avete sfiduciato la vostra presidente del Consiglio”. Conte ha quindi chiesto di “aprire la crisi di governo e andare a casa”.