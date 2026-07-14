Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 17:10

Dario Simic nei guai: l’ex Inter e Milan arrestato in Croazia nell’ambito di un’inchiesta per corruzione

di Redazione Sport
l'indagine riguarda il presunto rilascio illecito delle autorizzazioni per un campeggio di proprietà dell'ex calciatore a Tisno, sull'isola di Murter
Dario Simic nei guai: l’ex Inter e Milan arrestato in Croazia nell’ambito di un’inchiesta per corruzione
Icona dei commenti Commenti

Dario Simic, ex difensore della nazionale croata e con un passato in Italia con le maglie di Inter e Milan, è stato arrestato nell’ambito di un’operazione anticorruzione condotta dall’USKOK, l’ufficio croato per il contrasto alla corruzione, insieme alla polizia. Secondo quanto riportano i media locali, l’indagine riguarda il presunto rilascio illecito delle autorizzazioni per un campeggio di proprietà dell’ex calciatore a Tisno, sull’isola di Murter.

Insieme a Šimic sono stati fermati anche l’ex funzionaria Neda Livljanic e Marin Mikšic, ritenuto dagli investigatori un intermediario. Gli inquirenti ipotizzano che tra il 2020 e il 2021 Livljanic abbia autorizzato il campeggio nonostante parte dei terreni non fosse edificabile e non rispettasse i requisiti urbanistici previsti dalla legge. I legali dell’ex difensore hanno precisato che il loro assistito è stato arrestato senza perquisizioni e hanno dichiarato che “era già stato interrogato due volte sullo stesso argomento“. Livljanic era già stata rinviata a giudizio nel 2025 in un’altra inchiesta relativa al rilascio di autorizzazioni irregolari per alcuni campeggi nella stessa area.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione