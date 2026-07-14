Dario Simic nei guai: l’ex Inter e Milan arrestato in Croazia nell’ambito di un’inchiesta per corruzione

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Dario Simic, ex difensore della nazionale croata e con un passato in Italia con le maglie di Inter e Milan, è stato arrestato nell’ambito di un’operazione anticorruzione condotta dall’USKOK, l’ufficio croato per il contrasto alla corruzione, insieme alla polizia. Secondo quanto riportano i media locali, l’indagine riguarda il presunto rilascio illecito delle autorizzazioni per un campeggio di proprietà dell’ex calciatore a Tisno, sull’isola di Murter.

Insieme a Šimic sono stati fermati anche l’ex funzionaria Neda Livljanic e Marin Mikšic, ritenuto dagli investigatori un intermediario. Gli inquirenti ipotizzano che tra il 2020 e il 2021 Livljanic abbia autorizzato il campeggio nonostante parte dei terreni non fosse edificabile e non rispettasse i requisiti urbanistici previsti dalla legge. I legali dell’ex difensore hanno precisato che il loro assistito è stato arrestato senza perquisizioni e hanno dichiarato che “era già stato interrogato due volte sullo stesso argomento“. Livljanic era già stata rinviata a giudizio nel 2025 in un’altra inchiesta relativa al rilascio di autorizzazioni irregolari per alcuni campeggi nella stessa area.