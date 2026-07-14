Allegri si commuove ricordando una telefonata di De Laurentiis: “Quella sera mia madre non stava bene”

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

In una lunga conferenza stampa al Teatro San Carlo, Massimiliano Allegri si è presentato da nuovo allenatore del Napoli. Una lunga conferenza – con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna – in cui si è parlato di sensazioni, di tattica, di aneddoti e in cui c’è stato spazio anche per un momento di commozione per il nuovo tecnico del Napoli. Allegri ha infatti ricordato di quando, prima di Borussia Dortmund–Juve nel 2015, De Laurentiis lo chiamò di notte. “Con il presidente ci conosciamo da tanti anni. Ricordo una telefonata di De Laurentiis quando allenavo la Juventus, prima di una partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. Mi chiamò a mezzanotte“.

A quel punto l’ex tecnico di Juve e Milan si è commosso, spiegando: “Mi sono commosso perché quella fu una serata in cui mia madre non stava bene“. Allegri si è visibilmente emozionato ripensando alla mamma, morta nel 2018. A stemperare il momento ci ha pensato lo stesso De Laurentiis, che gli ha chiesto di raccontare il motivo di quella telefonata. Allegri ha risposto sorridendo: “Mi chiese se volevo comprare un cavallo, ma io gli dissi di no”.

Il tecnico ha confermato di avere con il presidente un rapporto che dura da molti anni. De Laurentiis, dal canto suo, ha ricordato come ci fossero già stati contatti in passato: “Quando ho sentito che l’allenatore in carica non era più motivato, mi sono guardato attorno e ho contattato Max, come altri allenatori, come fanno tutti i direttori sportivi“. Nel corso della conferenza Allegri ha preferito non sbilanciarsi sul sistema di gioco che adotterà, sottolineando però di avere a disposizione diversi calciatori duttili e di poter cambiare assetto in base alle esigenze delle partite. Nessuna apertura anche sul mercato: il nuovo tecnico del Napoli ha spiegato di voler prima valutare l’intera rosa, compresi giocatori come Lukaku e De Bruyne. “Fatemelo prima vedere e allenare, ma è un giocatore straordinario. Fino al suo infortunio Conte lo ha utilizzato nelle posizioni migliori per le sue caratteristiche, poi per giudicare bisogna essere dentro”, ha spiegato parlando di De Bruyne.

Più chiara, invece, la posizione sui portieri: ci sarà un titolare e un secondo, anche se quest’ultimo avrà comunque spazio nel corso della stagione, con l’obiettivo di disputare una quindicina di partite. “Il Napoli ha due ottimi portieri, sono importanti – ha spiegato Allegri -. In un’annata in cui fai sessanta partite, servono tutti e anche chi gioca quindici partite può dare il suo contributo, perché alcune gare determinano le stagioni”.