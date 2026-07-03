Napoli, Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore: arriva e si trova il mercato bloccato dalle uscite

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Prima di tutto, la notizia: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Nessun dubbio (che non c’era), ma finalmente l’ufficialità. Doveva risolvere con il Milan e quindi soltanto firmare con il nuovo club che avrebbe poi dovuto depositare il contratto. Detto, fatto: annuncio di Aurelio De Laurentiis e conferma della durata triennale dell’accordo. Non è una sorpresa, ma forse una piccola liberazione: un primo passo per il futuro il Napoli l’ha compiuto. Il problema è quello che dovrà succedere ora, con un mercato in qualche modo bloccato dalle uscite e con le rivali che intanto si muovono. E si avvicinano agli obiettivi dei campani.

Khalaili e Gila

Due milanesi in corsa, con il ds azzurro Manna che si era fatto avanti prima. Molto prima di loro. I nomi sono questi: Khalaili, l’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise che viene seguito da mesi; Gila della Lazio, per cui le trattative sono avviate da tempo. Di recente, però, Inter e Milan si sono mosse rispettivamente sui due giocatori e stanno veramente insidiando la posizione del Napoli. I nerazzurri, anzi, il Napoli l’hanno proprio superato: operazione da 25 milioni più bonus e scatto in avanti per provare a chiudere. Una piccola beffa per chi aveva intavolato e trovato gli accordi con il giocatore da tempo. Beffa che rischia di essere replicata proprio con il difensore della Lazio che Allegri vorrebbe allenare ma che rischia di passare proprio al Milan. Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con gli agenti e i rossoneri, dopo l’ok tecnico di Amorim. E anche in questo caso, non si esclude un sorpasso.

Ma perché? Perché il mercato del Napoli è davvero bloccato dalle uscite. Una linea precisa stabilita da De Laurentiis, dopo che già a gennaio era stata invece imposta dai parametri (era a saldo zero: dovettero partire Lucca e Lang per far posto ad Alisson e Giovane, con formule molto particolari di prestito basso e riscatto altissimo). E di esuberi, o potenziali tali, ce ne sono parecchi: Marianucci, Lang e Lucca verranno valutati in ritiro, ma ci sono anche Cajuste e Lindstrom. E Rafa Marin, un difensore per cui si fece tanto per farlo arrivare dal Real Madrid. Per questo non si può chiudere né per l’esterno, né per il centrale. E nemmeno per il portiere: perché Vicario piace, ma Meret e Milinkovic–Savic sono a disposizione e nel caso si dovrà trovare una sistemazione per loro.

Allegri, questo, lo sapeva. E intanto dovrà fare fuoco con la legna (comunque di qualità) che ha a disposizione. Non è la prima volta che gli capita. È stato preso, in fondo, anche per questo.