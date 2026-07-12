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Ultimo aggiornamento: 21:30

La dedica di Sinner a mamma Siglinde dopo il trionfo a Wimbledon: “Ho visto che ha lasciato il box due volte”

di Redazione Sport
Dopo il secondo successo consecutivo sull'erba londinese, il numero uno al mondo ha voluto ringraziare tutto il suo box e la famiglia. Poi a Zverev: "Vuoi diventare numero uno, devo stare attento"
La dedica di Sinner a mamma Siglinde dopo il trionfo a Wimbledon: “Ho visto che ha lasciato il box due volte”
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Sorridente, emozionato, finalmente rilassato. Jannik Sinner trionfa a Wimbledon per il secondo anno consecutivo e si lascia andare nella prima intervista in mezzo al campo da campione sull’erba londinese. Il numero uno al mondo ha prima elogiato Zverev, poi è passato ai ringraziamenti: “Grazie al mio team, a tutto il box”, ha esordito Sinner che si è poi rivolto a mamma Siglinde: “A mia mamma, che ho visto che è uscita due volte dal box…”, ha esclamato sorridendo e scatenando le risate del pubblico. “Non è facile essere un giocatore”, ha proseguito l’altoatesino nel suo ringraziamento alla mamma, che ha lasciato due volte il royal box per la tensione della finale.

Poi ha proseguito con gli elogi a Zverev, esclamando: “Sascha, uno dei tuoi obiettivi era vincere uno Slam a Parigi e ce l’hai fatta. Oggi è stata una partita così combattuta che sono convinto che ce la farai. Un altro tuo obiettivo è diventare numero uno e sei molto vicino (ride, ndr). Devo stare molto attento“, ha detto Sinner sorridendo e strappando una risata anche al suo avversario. “Abbiamo tutti e due cominciato benissimo, servendo velocissimo, eravamo preparati al meglio. È stata una bellissima finale, si gioca in due e io e Sascha abbiamo offerto un grande spettacolo”, ha proseguito Jannik Sinner che ha poi concluso: “È il miglior posto del mondo per giocare a tennis, è una giornata speciale in un torneo speciale. Sono state 2 settimane fantastiche, mi date un feeling fantastico“.

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