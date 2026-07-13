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“Vedo un Rutte testardamente unitario rispetto a Trump, mi ricorda molto la dinamica tra Schlein e Conte“. È una delle bordate che l’europarlamentare Pina Picierno rifila contro la leadership del centrosinistra durante il suo intervento a Omnibus, su La7, dove in un crescendo rossiniano ha riservato scudisciate assortite al campo progressista, chiamato per ben 7 volte “campo Lavrov”, con riferimento al ministro degli Esteri della Federazione Russa.

Picierno, che ha lasciato il Pd dopo un lungo scontro con la linea di Elly Schlein (linea definita “ossessivamente unitaria con quella di Conte”) torna ad attaccare frontalmente Pd, M5s e Avs, accusandoli di ambiguità sulla politica estera e sul sostegno all’Ucraina.

Il bersaglio immediato è un’intervista rilasciata oggi a Repubblica dal vicepresidente del M5s Stefano Patuanelli, il quale ha ribadito che il Movimento “non è assolutamente pro Putin” e che puntare sugli armamenti non possa essere l’unica strategia. L’ex ministro ha criticato duramente il riarmo europeo, chiedendo che l’Europa porti Putin e Zelensky al tavolo negoziale e affermando che immaginare una vittoria militare di Kiev sarebbe irrealistico, perché Mosca potrebbe arrivare a usare l’arma nucleare.

“Leggendo quello che dice stamattina Patuanelli su Repubblica, c’è da mettersi le mani nei capelli – afferma Picierno – Da Pd, M5s e Avs mi sarei aspettata un’alternativa coerentemente democratica ed europeista e invece purtroppo, come abbiamo ascoltato dalle parole non soltanto false ma anche pericolose di Conte, non è assolutamente così».

L’affondo più duro è rivolto al leader del M5s, ma coinvolge direttamente anche la segretaria del Pd: “Il problema non è tanto il putinismo di Conte, che conosciamo bene, ma la mancanza di reazione da parte di Elly Schlein che ancora una volta si finge morta“.

La vicepresidente dell’Europarlamento rincara poi la dose, riproponendo la solita espressione di matrice renziana “populismo con la pochette di Giuseppe Conte” e ribadendo che “il campo Lavrov” non è il centrosinistra: “Ma dov’è il centro? Ci deve essere una discontinuità rispetto ai leader Schlein e Conte. Se ci fosse, che ne so, un Gabrielli o una Silvia Salis candidati premier, io non avrei problemi a discutere con loro”.

La critica si estende all’intero progetto dell’alleanza tra Pd, M5S e Avs: “Cosa tiene insieme oggi il “campo Lavrov”? Solo ambiguità, non c’è un programma, non c’è uno straccio di idea”.

Infine, Picierno indica quelli che considera i nodi irrisolti della coalizione: “Questo “campo Lavrov” non è in grado di essere chiaro sui temi che sono fondamentali del nostro tempo: l’europeismo, la difesa del mondo libero, l’idea che i confini non si possano modificare con i carri armati, il rispetto del diritto internazionale, la difesa delle democrazie liberali contro regimi e oppressori di ogni tipo”.