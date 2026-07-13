Chivu oggi riparte senza un sostituto di Dumfries: dopo Palestra, anche Khalaili sembra sfumare. Spalletti non ha ancora nessuno dei rinforzi richiesti. Ma anche Napoli e Roma non hanno rinforzato la rosa. Le uniche eccezioni, finora, sono Milan e Como. Oltre a una Fiorentina scatenata

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Cominciano i raduni, comincia la preparazione. Il problema è ‘con che squadra?’. La tendenza di questa prima parte del calciomercato è che si fanno trattative, ma non si combina poi molto. Solo il Milan e il Como hanno, per ora, fatto qualche operazione importante. Le altre, tra le big, sono rimaste tutte ferme, bloccate da rose extralarge e dalla necessità di far quadrare i conti. Ecco la situazione, squadra dopo squadra.

INTER

Chivu comincia oggi a lavorare, senza tanti giocatori che sono stati impegnati al Mondiale (o lo sono tutt’ora: vedi Lautaro Martinez e Marcus Thuram) e con soli tre volti nuovi: Provedel, Stankovic e il giovane Massolin. Non basta, evidentemente, per quello che serve all’allenatore: ha bisogno di rinnovare completamente la difesa e serve un esterno di fascia che possa sostituire Dumfries. Palestra è andato al Chelsea, Khalaili con ogni probabilità non potrà essere tesserabile per i parametri imposti dal Coni. E la ricerca dovrà continuare.

NAPOLI

L’unico acquisto è Allegri. E un recuperato Lukaku. Per il resto, tutti i prestiti rientrati saranno valutati e finché non uscirà nessuno, nessuno potrà essere preso. Così, il ds Manna non ha potuto chiudere per Gila (passato al Milan) o per Khalaili, che però probabilmente in Italia nemmeno potrà essere preso. Servono un difensore e un vice di Di Lorenzo. E una rosa meno allargata.

ROMA

Nel giorno del raduno, i giallorossi chiudono con la firma di Dybala, che resta in giallorosso. Gasperini aspetta un esterno alto (piace Zeballos del Boca Juniors), ma vuole trattenere il più possibile i big, compreso quel Soulé che era stato considerato tra i sacrificabili sull’altare del Fair Play Finanziario. “Da oggi comincia il nostro mercato”, ha detto l’allenatore. È da aspettarsi quindi qualche accelerazione a breve.

COMO

Il vero colpo è stata la conferma di Nico Paz. E questa mattina ha sostenuto le visite mediche il suo alter ego: Liberali. Per non parlare dell’arrivo di Kaiki di qualche settimana fa o di Couto, che si aspetta per i prossimi giorni. Di fatto, Fabregas ha già sistemato attacco e fasce. Aspettiamoci però un ulteriore acquisto davanti (una punta) e qualche altra cessione. Il mercato faraonico non è ancora finito.

MILAN

Il rilancio di Cardinale, presente nel primo giorno di raduno della squadra, parte da Amorim. E da due veri colpi: Gonçalo Ramos in attacco e Gila in difesa. Ora, serve vendere: Leao e Gimenez sono in vetrina. Ma le offerte latitano.

JUVENTUS

Il vero cruccio di Spalletti è non avere nessuno di nuovo, escluso Ekhator. Si aspettava due attaccanti (Kolo Muani e forse il rinnovo di Vlahovic), un nuovo portiere (e invece è da risolvere il problema di Di Gregorio) e un difensore centrale. Per ora, nulla. La sua Juventus parte sicuramente azzoppata, nonostante il rinnovamento forte in dirigenza, con Carnevali che si sta trovando, in corsa, a gestire un mercato tutto nuovo. Ci sarà molto da dover discutere e da dover chiudere.

ATALANTA

Sarri ricomincia con pochi volti nuovi e con una situazione legata a Ederson da risolvere: il brasiliano alla fine non si è trasferito in Premier e ora potrebbe anche rimanere. Sarebbe un vero e proprio acquisto, che si unirebbe a Gaetano, arrivato proprio per sostituirlo. Si vedrà. Ma anche i nerazzurri aspettano.

FIORENTINA

Oltre alle squadre classificate per l’Europa, ci sono molte situazioni in divenire. La società più scatenata è senza dubbio la Fiorentina, protagonista con Paratici di queste prime battute di calciomercato: sono arrivati Atta (investimento pesantissimo), Viery e ora anche l’ex Milan Jimenez. Il rilancio dei viola parte con Grosso, che può dirsi certamente soddisfatto di questo inizio. Non come altri suoi colleghi, bloccati da un mercato senza soldi e con tante idee lasciate, per ora, sospese. Con conseguenze inevitabili sulla preparazione.