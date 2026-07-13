Uomo precipita in acqua con l’automobile, i militari dell’Accademia di Modena in visita a Trieste si tuffano per salvarlo – Video

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Si sono tuffati in mare e hanno salvato un uomo che era finito in acqua a bordo di un’auto. È accaduto domenica a Trieste. Protagonista del salvataggio il personale dell’Accademia militare di Modena, impegnato in una visita istituzionale a Trieste.

Secondo una ricostruzione, intorno alle 12.15 di domenica 12 luglio, mentre gli allievi dell’Istituto stavano scendendo dagli autobus in piazza Unità d’Italia per iniziare la visita della città, un’autovettura, con un uomo a bordo, è improvvisamente finita nelle acque del molo. Resosi immediatamente conto della gravità della situazione, il personale dell’Accademia è intervenuto, tuffandosi in mare e riuscendo a estrarre l’uomo dall’abitacolo del veicolo.

L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Trieste per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

“Il loro coraggio, la preparazione e il senso del dovere rendono orgogliosa tutta la Difesa. Hanno agito d’istinto, mettendo la propria vita al servizio di un’altra persona. È questo il significato più autentico dell’essere militare: servire il Paese e proteggere la vita umana, sempre, anche quando non lo impone il dovere”, ha commentato il ministro Crosetto.