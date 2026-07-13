Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:04

Uomo precipita in acqua con l’automobile, i militari dell’Accademia di Modena in visita a Trieste si tuffano per salvarlo – Video

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (3)
L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Trieste per ricostruire la dinamica dell’accaduto
Icona dei commenti Commenti

Si sono tuffati in mare e hanno salvato un uomo che era finito in acqua a bordo di un’auto. È accaduto domenica a Trieste. Protagonista del salvataggio il personale dell’Accademia militare di Modena, impegnato in una visita istituzionale a Trieste.

Secondo una ricostruzione, intorno alle 12.15 di domenica 12 luglio, mentre gli allievi dell’Istituto stavano scendendo dagli autobus in piazza Unità d’Italia per iniziare la visita della città, un’autovettura, con un uomo a bordo, è improvvisamente finita nelle acque del molo. Resosi immediatamente conto della gravità della situazione, il personale dell’Accademia è intervenuto, tuffandosi in mare e riuscendo a estrarre l’uomo dall’abitacolo del veicolo.

L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Trieste per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

“Il loro coraggio, la preparazione e il senso del dovere rendono orgogliosa tutta la Difesa. Hanno agito d’istinto, mettendo la propria vita al servizio di un’altra persona. È questo il significato più autentico dell’essere militare: servire il Paese e proteggere la vita umana, sempre, anche quando non lo impone il dovere”, ha commentato il ministro Crosetto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione