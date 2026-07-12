Sinner è arrivato a Wimbledon: le immagini tra la folla, poi gli ultimi scambi prima della finale

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Prima l’ingresso sul campo numero 16 circondato dall’affetto del pubblico e dalla sicurezza. Poi uno scambio di battute a bordocampo con Vagnozzi e Cahill, tra tanti sorrisi e un clima sereno. Infine un breve allenamento – il classico warm up del giorno della partita – a poche ore dalla finale a Wimbledon contro Alexander Zverev, in programma oggi alle 17. Jannik Sinner si è mostrato parecchio rilassato, ha scherzato con i coach, quasi a voler stemperare la tensione verso l’appuntamento più prestigioso dell’anno tennistico. L’azzurro ha poi scambiato a buona intensità, con grande concentrazione: ha sbagliato pochissimo nel corso dell’allenamento. Ieri si era invece concentrato tantissimo sulle risposte e sulla ricerca costante degli angoli.

La sfida contro Zverev si prospetta differente dalle ultime, per vari motivi. Numeri alla mano il numero uno al mondo ha vinto gli ultimi nove precedenti, lasciando addirittura zero set a Zverev negli ultimi sei incontri. Nel 2026 i due si sono beccati già quattro volte: tre volte in semifinale (Indian Wells, Miami e Montecarlo) e una volta in finale (a Madrid), sempre nei Masters 1000. A differenza di quanto fatto dal tedesco con il padre, Sinner ha parlato tanto con Vagnozzi e Cahill, si è confrontato con loro, sempre alla ricerca delle migliori soluzioni in vista del match delle 17.