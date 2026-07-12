Ranucci-Lavitola, la destra esulta per lo stop a Report. E attacca Schlein: “Si scusi per aver gettato ombre sul governo”

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

L’affaire Ranucci-Lavitola diventa terreno per una resa dei conti politica. Il centrodestra festeggia per la sospensione delle repliche estive di Report e rinfaccia a Elly Schlein una vecchia frase sull’attentato al conduttore, mentre il Movimento 5 stelle denuncia un “killeraggio con i soldi degli italiani” ai danni della trasmissione d’inchiesta. Domenica gli account social di Lega e Fratelli d’Italia hanno commentato in contemporanea la decisione della Rai di bloccare la messa in onda delle vecchie puntate del programma, “in attesa che si faccia piena chiarezza” sulla bomba piazzata a ottobre di fronte a casa di Ranucci, di cui Valter Lavitola, faccendiere pregiudicato e amico del giornalista, è accusato di essere il mandante. “Giusto così. Dopo gli inquietanti sviluppi dell’inchiesta che riguarda il signor Ranucci, e in attesa che venga fatta piena luce su una vicenda sempre più opaca, è doveroso tutelare la credibilità del servizio pubblico, pagato dai cittadini italiani”, è il commento del Carroccio. Mentre i meloniani infieriscono, ripostando il tweet in cui il programma pubblicizzava le repliche con la frase “Report non va in vacanza”, accompagnato dal commento “E invece sì”: “Report va in vacanza. Ci auguriamo che la redazione di Sigfrido Ranucci approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull’amicizia tra il conduttore e Lavitola”.

Ma la destra approfitta della situazione anche per attaccare Schlein, ripescando un suo intervento al congresso del Partito socialista europeo ad Amsterdam dello scorso ottobre, il giorno dopo l’attentato a Ranucci. Esprimendo solidarietà al conduttore, “uno dei più famosi giornalisti d’inchiesta del mio Paese”, la segretaria Pd aveva affondato: “La democrazia è a rischio, la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. Parole già ai tempi criticate dalla premier Giorgia Meloni, che le aveva definite “puro delirio”. Ora a rilanciarle è il presidente del Senato Ignazio La Russa, postando sulla sua pagina Facebook la clip dell’intervento di Schlein, accompagnato da una scritta in sovraimpressione: “Che imbarazzo“. Nell’arco di pochi minuti a rincarare arriva la pagina social di Fratelli d’Italia: “Dopo pochi giorni dall’attentato a Sigfrido Ranucci, Elly Schlein si è recata all’estero a gettare ombre sul governo italiano, additandolo come responsabile. Una frase vergognosa, che resterà impressa nella memoria della Nazione. Segretaria, aspettiamo ancora le sue scuse“, si legge sull’account del partito di maggioranza relativa.

Una frase vergognosa, che resterà impressa nella memoria della Nazione. pic.twitter.com/uklh7EP4k4 — Fratelli d’Italia ???????? (@FratellidItalia) July 12, 2026

A difendere Report invece il Movimento 5 stelle: “La Rai meloniana dovrà rispondere fino in fondo della vergognosa decisione di sospendere le repliche”, affermano i membri pentastellati della Commissione parlamentare di Vigilanza sul servizio pubblico. L’amministratore delegato Giampaolo Rossi, accusano, “sta facendo il braccio armato dei vertici di Fratelli d’Italia, che se ne fregano dell’informazione e vogliono fare fuori quello che per loro è il nemico pubblico numero uno. Ma c’è un punto”, sottolineano, “che aggiunge gravità ad un quadro già gravissimo. Le repliche di Report fanno registrare una media del 7% di share. Roba che Cerno e Monteleone (conduttori vicini al centrodestra, ndr) in due vite non riuscirebbero a raggiungere, visto che i loro programmi al massimo se li guardano Fazzolari e Filini (il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e il deputato suo braccio destro, ndr) chiusi a via della Scrofa. Sospendere le repliche significa meno ascolti, meno introiti pubblicitari. Una perdita economica netta che pesa ancora una volta su chi paga il canone. Se ne dovrebbe occupare la Corte dei Conti. FdI sta compiendo un killeraggio mediatico e politico con i soldi degli italiani”, accusano.